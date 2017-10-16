

اكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان اليوم ان الغرفة لا تتدخر جهدا في دعم الشباب الكويتي ومنح المبادرين وأصحاب المشاريع القاعدة الملائمة والبيئة المناسبة لترويج منتجاتهم.

وأضاف الوزان في تصريح للصحفيين على هامش افتتاح معرض المشروعات الصغيرة والحرفية الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب ان هذا المعرض يعد هو الأول لتنمية قدرات الشباب واعطائهم الفرصة لترويج منتجاتهم مؤكدا سعي الغرفة الدائم لدعم الشباب باعتبارهم العمود الفقري للاقتصاد الكويتي.

وأوضح ان المعرض تضمن أفكارا وبراءات اختراع ومشاريع متميزة مشيرا الى ان كافة الجهات سواء وزارة الشباب أو البنوك الداعمة أو غيرها من الجهات والشركات المشاركة والراعية للمعرض ترى ان انجازات الشباب خطوة في طريق عمل الشباب في القطاع الخاص والعمل الحر لآنه محور تطور البلدان وتنمية للفكر الانتاجي والصناعي.

وشدد على أن دولة الكويت بحاجة إلى تغيير الفكر الاستهلاكي السائد إلى فكر انتاجي لاسيما ان الحكومة والجهات الرسمية كلها ترحب بهذا الفكر وتعمل على بناءه على أسس سليمة موضحا أن الشباب الكويتي انطلق إلى العالمية وبعض منتجات مشاريعهم يتم تصنيعها خارج البلاد ويتم تسويقها في دول المنطقة.

وعن تعاون الغرفة مع الجهات المختلفة لدعم الشباب أكد الوزان ان الغرفة تتعاون مع كافة الجهات التي تدعم الشباب سواء كانت استثمارية أو تمويلية أو ترويجية لرفع مستوى أداء هذه المنتجات الخاصة بالشباب لكي يتم تسويقها في دول الخليج وعلى مستوى العالم لافتا إلى ان المعرض يعتبر فرصة للربط بين صاحب الفكرة والممول.

واشار الى ان دور الغرفة ياتي كذلك من خلال عملياتها التنموية في مجال الشباب واهتمامها بتطوير قدراتهم ومواهبهم اذ انه يتم من خلال المعرض تعريف الشركات والمؤسسات والمستثمرين بشكل خاص والمجتمع الكويتي عامة على الابتكارات والمشاريع الرائدة للشباب.

يذكر ان المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام يأتي في اطار فعاليات الكويت عاصمة الشباب العربي 2017 حيث شارك في الافتتاح وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح.