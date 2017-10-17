النفيسي: مهمة النهوض بالسياحة والضيافة لا يمكن أن تكون مجتزأة بل شاملة وعابرة لمختلف القطاعات في الدولة





واصلت الشركـــــات والجهات المعنية بصناعة الضيافة في البلاد اعلانات الرعاية والمشاركة في معرض «هوريكا الكويت 2018» للصناعات الغذائية والتجهيزات الفندقية، وأبرز الجديد فيها إعلان اتحاد اصحاب الفنادق الكويتية توقيع عقد رعاية ذهبية للحدث المتخصص الذي تنظمه شركة «ليدرز جروب للاستشارات والتطوير» بالتعاون مع شركة «هوسبيتاليته سرفيسز» اللبنانية في الفترة من 15-17 يناير المقبل على ارض المعارض في مشرف.

وبهذه المناسبة، اكد رئيس مجلس ادارة اتحاد اصحاب الفنادق غازي فهد النفيسي على التلازم بين «هوريكا الكويت» وبين قطاعات الفنادق والسياحة والضيافة في الكويت.

وأضاف: «مما يحتم على اتحاد أصحاب الفنادق دعم هذه التظاهرة المتخصصة التي تثبت عاما بعد عام أنها أصبحت ضرورة تجارية ومؤشرا حقيقيا على نمو حاجات هذه القطاعات والمجالات المتصلة بها، من هنا نشعر أننا شركاء بالمعرض في الحاضر والمستقبل، في الواقع والطموح بكل معنى الكلمة».

وأوضح النفيسي أن: «تطوير اشغال الفنادق وكيفية الاستفادة من الإنفاق الفردي للكويتيين لتنشيط الحركة السياحية الداخلية في الكويت هي محاور تجعلنا نحن ومنظمي المعرض في صف واحد، وهي تحديات تتطلب من كل المعنيين بخطط التنمية وتنويع موارد الدولة والإصلاح الاقتصادي والمالي التحرك الحثيث معنا، حتى تستطيع الكويت تحقيق مكتسبات فعلية على هذه المستويات، بشكل يعود على مختلف مرافق الدولة بالنمو، ومن ذلك توفير فرص العمل المناسبة للشباب والخريجين وتشجيع الابتكارات والمهن والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المتصلة بالسياحة والضيافة».

ولفت إلى أن اهمية «هوريكا الكويت» كملتقى للتشاور والالتقاء المباشر بين المعنيين وكفرصة تسويقية ضخمة حافلة بالمعروضات ومستجدات التجهيزات والصناعات الجديدة.

وقال النفيسي: «ان فنادق الكويت مدعومة بشركائها تنشط لتحسين مستويات اشغالها بكل الطرق، وإن التجربة تؤكد الحاجة لتضافر جهود جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة».

وتابع: «أن مهمة النهوض بصناعة السياحة والضيافة لا يمكن ان تكون مجتزأة بل شاملة وعابرة لمختلف القطاعات في الدولة، وتستدعي العديد من المقومات وهذا ما بحثناه خلال زيارات اتحاد اصحاب الفنادق إلى كبار مسؤولي الدولة المعنيين في الفترة الأخيرة، وهذا ما يجب ان يكون محط تركيز وانتباه كل المعنيين، من مؤسسات وصناعات غذائية وشركات تجهيزات فندقية ومطبخية، التي ستكون بدورها حاضرة بقوة في «هوريكا الكويت» كذلك، وهذا عامل تميز اضافي للمعرض الذي نفتخر بأننا احد الرعاة الذهبيين الدائمين له».