الحملة تستمر حتى 5 يناير 2018





أن تحصل على راتبك بقيمة 3 رواتب بمجرد إجراء عملية تحويل بسيطة، ليس حلما بعد اليوم! فشركة الملا للصيرفة تقيم حاليا حملة ترويجية مميزة يحصل خلالها العملاء على 3 أضعاف رواتبهم.



وانطلاقا من سعيها الدائم لتقديم حلول مبتكرة وعروض سباقة، تأتي هذه الحملة التي تتيح التسجيل فيها تلقائيا من دون الحاجة لتعبئة قسائم لدخول السحب، حيث سيتم اختيار الفائزين الذين يجرون عمليات تحويل مالية خلال هذه الفترة عبر السحب الآلي.

وقد تم إطلاق الحملة في 5 أكتوبر 2017 وستستمر حتى 5 يناير 2018.

وسيجري أول سحب يوم 7 نوفمبر 2017 والسحب الثاني يوم 7 ديسمبر 2017 والسحب الثالث يوم 7 يناير 2018.

وقال المدير العام لشركة الملا راكش جوشي: «نحن دائما نسعى إلى مفاجأة عملائنا بعروض وحملات ترويجية تنافسية كهذه الحملة التي تشهد اقبالا كبيرا من قبل عملائنا. ففي النهاية من منا لا يرغب في الحصول على ثلاثة أضعاف من راتبه الشهري».

وأضاف: «سيتم اعلان اسم الفائز مرة كل شهر، ويمكن الاطلاع على شروط وأحكام البرنامج عبر موقعنا الإلكتروني www.almullaexchange.com، ونحن نتمنى حظا موفقا للجميع».