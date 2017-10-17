في إطار حرصه على المشاركة في مختلف الفعاليات البناءة والإيجابية، أعلن بنك الكويت الدولي مؤخرا عن رعايته فعاليات مؤتمر الكويت للاتصال المؤسسي، والذي من المقرر أن يقام برعاية وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في فندق جميرا شاطئ المسيلة حيث تنطق فعالياته اليوم خلال الفترة من 17 إلى 18 أكتوبر الجاري.

يذكر أن هذا المؤتمر يسعى إلى تسليط الضوء على الاتصالات الفعالة في العلاقات العامة ودورها المحوري في إيصال صوت المنظمات والشركات ورسائلها المختلفة للجمهور، إلى جانب تعزيز هويتها وسمعتها بشكل إيجابي.

وبهذه المناسبة، قال مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «ان رعاية الدولي لهذا المؤتمر تأتي من منطلق إيمانه بأهداف المؤتمر الرامية إلى خلق منصة تفاعلية بين ممارسي العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في الكويت، ما يساهم في تقديم حلول عملية تساعد المؤسسات في توفير البيئة المناسبة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والوصول إلى الريادة في مجال الاتصال المؤسسي الداخلي والخارجي».

وأضاف ناجيا أن الدولي يؤمن بأهمية الاتصال المؤسسي لأنه يلعب دورا مهما في إدارة الأزمات والحفاظ على سمعة البنك المؤسسية، كما يحرص على تطوير مهارات العاملين لديه في وحدة الاتصال المؤسسي من خلال تدريبهم باستمرار للاطلاع على أفضل الممارسات الناجحة في هذا المجال، ما يعود بالنفع على البنك وموظفيه وعملائه في آن واحد.

ولا بد من الإشارة إلى أن بنك الكويت الدولي يحرص دائما على تبني ورعاية مختلف الأنشطة والمبادرات التي تخدم المجتمع من خلال برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية، ما يساهم في توطيد علاقاته مع المجتمع من جهة، ويدعم صورته الذهنية وسمعته المؤسسية من جهة أخرى.