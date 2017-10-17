أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، عن إطلاق عرض جديد لعملائهـــا للدفــــع المسبق، يمنحهم تجربــــة فريـــدة ومميــــزة مـــن خـــلال قنـــوات VIVA عبـــر الإنترنـــت.

ويسمح هذا العرض لعملاء VIVA للدفع المسبق بالتمتع بدقائق غير محدودة من VIVA إلى VIVA عند إعادة تعبئة خطهـــم عـــبر الإنترنـــت، وذلك لمـــدة 48 ساعـــة، باستخدام تطبيق VIVA أو موقع VIVA الرسمي www.viva.com.kw.

تتجسد رؤية VIVA في فهم واستيعاب سوق الكويت والتركيز على احتياجات ومتطلبات العملاء وكيفية إرضائهم. لذا تعهدت VIVA بالعمل على إثراء حياة عملائها من خلال الخدمات والمنتجات المبتكرة والترفيه وخدمات نقل البيانات.