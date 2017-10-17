راماشاندران: مواكبة زيادة الطلب على السفر بأسعار مخفضة وعدد رحلات لتناسب الجميع





يسر شركة طيران الجزيرة، شركة النقل الجوي الكويتية الرائدة إقليميا ودوليا، منخفضة التكلفة، أن تعلن عن وصولها إلى الهند مع إطلاق أربع وجهات جديدة في الربع الرابع من عام 2017، بدءا من حيدر أباد كأول وجهة من 16 نوفمبر، تليها كوتشي ومومباي وأحمد آباد بحلول منتصف شهر ديسمبر.

وقال الرئيس التنفيذي في الشركة، روهيت راماشاندران: «إن هذه الخطوة تأتي كجزء من التزام (طيران الجزيرة) بمواكبة زيادة الطلب على السفر بأسعار مخفضة وعدد رحلات لتناسب الجميع. جدير بالذكر أن الهند تعتبر وجهة تجارية وسياحية، تتقاسم علاقات وثيقة مع الكويت منذ سنوات عديدة. علما أن الدخول إلى منطقة جديدة هو أمر شيق دائما لأنه يحمل إمكانات هائلة لقاعدة عملاء الشركة المتنامية ويجمع مختلف الثقافات معا».

ويعود تاريخ مدينة حيدر أباد إلى ما قبل 400 سنة، وهي مدينة غنية بالتاريخ والتقاليد القديمة، ومن أبرز المعالم الجديرة بالزيارة مثل قصر شوماهلا، ومدينة راموجي للإنتاج السينمائي، أكبر ستوديو سينمائي في العالم.

وتشهد المدينة تنوعا واسعا في المطاعم والمتاجر الراقية، وتتمتع بمناطق سياحية أخرى مثل «غولكوندا فورت» وهو مركز تجاري سابق للماس، ومسجد شارمينار، الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر، ويعرف بالمنارات والمآذن الأربعة.

وستقوم «طيران الجزيرة» بتشغيل رحلات يومية إلى حيدر أباد (المغادرة 18.40 والقادمة 01.35)، مما يجعل من الممكن السفر إلى الهند دون إضاعة يوم عمل، كما سيتم الإعلان عن جداول السفر للوجهات الأخرى في شبه القارة الهندية قريبا.

وتبدأ الأسعار من الكويت إلى حيدر أباد من 32 دينارا وهي متاحة للبيع الآن إضافة إلى وزن الأمتعة الذي يبلغ 30 كلغ للدرجة السياحية و50 كلغ لدرجة الأعمال. ويمكن للعملاء إجراء الحجوزات من خلال الموقع الإلكتروني الجديد، أو على تطبيق «طيران الجزيرة» الخاص بالهواتف الذكية، أو من خلال وكلاء السفر المنتشرين في الكويت.

وقد أطلقت «طيران الجزيرة» مؤخرا المقصورة الداخلية التي تم تجديدها في كل من الدرجتين الاقتصادية والأعمال على أول طائرة من أسطولها «A320»، جنبا إلى جنب مع الشعار الجديد والزي الرسمي الجديد لطاقم الشركة. وستتم ترقية المقصورات لدى الشركة بشكل كامل بحلول نهاية العام.