يحتاج العملاء إلى حد أدنى للرصيد 200 دينار لفتح الحساب





أعلن بنك الخليج في 15 أكتوبر عن أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 8 الى 12 أكتوبر الجاري.

وتشمل السحوبات اليومية لحساب الدانة جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز خلال أيام العمل.

والفائزون هم: (الأحد 8 أكتوبر): خالد عبدالرحمن سليمان الفرهود، عبدالله مفلح العازمي.

(الاثنين 9 أكتوبر): نجوى أحمد يوسف البناي، منار صبري مصطفى عكاش.

(الثلاثاء 10 أكتوبر): بيبين سيبستيان ناري فيلا، فهد عبدالرحمن الدوغجي.

(الأربعاء 11 أكتوبر): سلوى علي أحمد الموسى، بدرية أمير أحمد علي.

(الخميس 12 أكتوبر): حسين نوري جبار اجباره، علي فاضل عيسى الصايغ.

ويتضمن برنامج سحوبات الدانة المجدولة لعام 2017 سحوبات يومية خلال أيام العمل على جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار. ويجرى السحب الرابع والأخير في 11 يناير 2018 ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، مباشرة عبر تحول المبالغ من أي حساب محلي، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

كما يوفر حساب الدانة أيضا العديد من الخدمات المتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» التي تمكن عملاء الدانة من احتساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.

هذا الحساب متاح للكويتيين وغير الكويتيين المقيمين في الكويت. ويحتاج العملاء إلى حد أدنى للرصيد 200 دينار لفتح الحساب شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائيا للدخول في سحوبات الدانة المقبلة.

وفي حال انخفض الرصيد إلى ما دون مبلغ 200 دينار في أي وقت، يتم خصم مبلغ 2 د.ك من الحساب على أساس شهري لحين استيفاء الحد الأدنى للرصيد.

أما بالنسبة للعملاء الذين يفتحون حساب الدانة أو يودعون مبالغ أكثر في الحساب، يدخلون السحوبات اليومية في غضون يومين. وللمشاركة في سحوبات الدانة ربع السنوية والسنوية 2017، يتعين على العملاء الاحتفاظ بالرصيد المطلوب.