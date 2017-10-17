العنزي: المنطقة الجديدة مخصصة لأربع وجهات وستتم زيادتها قريباً





أعلنت الخطوط الجوية الكويتية عن تدشين المنطقة الجديدة للوزن المبكر لأمتعة الركاب وذلك يوم الخميس الماضي.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام في الكويتية فايز العنزي إن الكويتية وتماشيا مع خطة تطوير الخدمات المقدمة للركاب باختلاف أنواعها قد قامت بتخصيص منطقة خاصة لقبول الركاب وأمتعتهم خارج مطار الكويت الدولي وتحديدا في المبنى الرئيسي للكويتية من خلال تخصيص منطقة شاملة تم تجهيزها بكل التجهيزات اللازمة لهذا الغرض.

وأضاف العنزي أن هذه المنطقة والخدمة ستكون مخصصة بداية لرحلات الخطوط الجوية الكويتية الى كل من محطات (دكا ـ مومباي ـ دلهي ـ مانيلا) وستتم إضافة محطات أخرى لاحقا وتم تخصيص موظفين متفرغين للعمل على فترتين، الاولى من الساعة 10 صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا أما الفترة الثانية فستكون من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الواحدة صباح اليوم التالي، وسيتم قبول جميع الركاب على هذه الرحلات قبل 24 ساعة وحتى قبل أربع ساعات من موعد الرحلة المقرر حيث يتطلب على الركاب الذين يودون وزن أمتعتهم بفترة أقل من أربع ساعات التوجه الى المنطقة الاعتيادية لوزن الأمتعة والخاص بالكويتية في مطار الكويت الدولي.

وأشاد العنزي بتعاون المسؤولين في الادارة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية في تسهيل إجراءات قبول الركاب وأمتعتهم في المنطقة الجديدة وهو ما ليس بغريب عليهم، حيث اعتدنا منهم مثل هذا التعاون والمساندة والذي يأتي كذلك لتخفيف الضغط عن صالات المغادرة في مطار الكويت الدولي.

وختم العنزي القول بإمكان الراكب على الرحلات المذكورة القيام بوزن أمتعته وتسلم بطاقة صعود الطائرة قبل موعد الرحلة بوقت كاف ويمكنه بعد ذلك الانتقال الى منزله والعودة مرة أخرى الى المطار لصعود الطائرة بكل يسر وسهولة دون التعرض لأي ازدحام في صالات المغادرة، مؤكدا رغبة «الكويتية» المستمرة وعملها الدؤوب في توفير كل من شأنه التسهيل على ركابنا الكرام وتطوير الخدمات المقدمة اليهم.

واشار الى أن انطلاق هذه الخدمة تزامن مع تطبيق «الكويتية» لنظام حلول الطيران المتكاملة والخاص بشركة «أماديوس»، ويعتبر تطبيق هذا النظام نقلة نوعية في مواكبة صناعة الطيران وتقديم خدمات متطورة خاصة بنظام الحجز وإصدار التذاكر وخدمات المطار لعملاء الكويتية داخل الكويت وخارجها، كما أن هذا النظام يربط بين قطاعات شركات الطيران بعضها ببعض فهو يربط بين مختلف الاقسام التابعة لدائرة الخدمات الأرضية ابتداء من قسم حجوزات التذاكر ومنطقة وزن الامتعة الذي يتم من خلاله إصدار بطاقات الدخول للطائرة وحتى قسم التحكم في الحمولة ووزن الامتعة، بالإضافة الى ذلك يسهل المراسلة بين المحطات التابعة للخطوط الجوية الكويتية من الكويت وخارجها.