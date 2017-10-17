أعلنت الخطوط الجوية التركية عن أسعار خاصة على رحلاتها لشهر أكتوبر. ويمكن للعملاء من الكويت الآن حجز تذكرة بـ 69 دينارا عند سفرهم على متن خطوطها الجوية من مطار الكويت الدولي إلى اسطنبول.

يشمل هذا العرض العملاء الذين يقومون بحجز رحلة من الكويت إلى اسطنبول حتى 27 أكتوبر الجاري، وذلك مادامت لديهم النية للسفر خلال الفترة الممتدة من 17 أكتوبر إلى 30 مايو 2018.

وتعد اسطنبول مدينة متكاملة يجد فيها الزائر ما يبحث عنه كوجهة سياحية، حيث تمتلك أماكن تاريخية عريقة تمتد لقرون من الزمن، ومأكولات مميزة، وفنون نابضة بالحياة وجوانب ثقافية متنوعة.

ولا تقتصر اسطنبول على كونها مكانا ممتعا للمسافرين، بل تشكل أيضا وجهة سفر مريحة للغاية تلبي أذواق المواطنين من مختلف أنحاء العالم.

وإلى جانب كونها موطنا للآثار التي تعود إلى آلاف السنين والمتاحف الغنية بالقطع الأثرية والمعارض الفنية المتطورة، توازن اسطنبول وبشكل تام بين التقاليد ومواكبة الحداثة مع وفرة من المواقع السياحية المهمة. حيث يمكن رؤية الكنائس وخزانات الماء الأرضية البيزنطية، والمساجد والقصور العثمانية والمتاحف والأسواق وغيرها الكثير التي تجدها في مكان واحد. وبالإضافة إلى ذلك، ثمة تفاصيل صغيرة تبقى عالقة في ذهن الزائر للمدينة، مثل الرحلات البحرية بالعبارات، والمشي في أحياء المدينة وأزقتها، وترحيب السكان المحليين بالزوار بابتسامة لطيفة وتجربة الأطعمة التركية ذات المذاق المميز.

وسواء كانت زيارتك لمدة يوم أو أسبوع أو شهر، ستوفر لك اسطنبول تجربة سفر متنوعة وغنية.