أطلقت شركة ألكاتيل Alcatel هاتفها الجديد A5 LED في الأسواق، ويعد هذا الهاتف الأول من نوعه على مستوى العالم بغطاء خلفي تفاعلي بتقنية LED، ولعل أبرز سمات هذا الهاتف أنه هاتف شبابي مفعم بالتجارب التفاعلية.

وتتيح إضاءة LED الملونة على الغطاء الخلفي للجهاز العديد من المزايا، لعل أبرزها الإخطارات عبر لون الإضاءة على الغطاء الخلفي للجهاز، وذلك من خلال تخصيص الإضاءة بلون مميز لكل نوع منها مثل المكالمات والرسائل وإشعارات وسائط التواصل الاجتماعي.

كما يتيح هذا الهاتف القدرة على اختيار اللون المحبذ وتخصيص النمط العام للهاتف مع أضواء LED. ومن المزايا الأخرى التي يتصف بها هذا الجهاز العروض التفاعلية مع الموسيقى إضافة إلى القدرة على تغيير نمط العرض عبر رج الجهاز.

ومن المميزات التي عمل القائمون على تصميم هاتف ألكاتيل A5 LED لتزويده بها خصائص الاتصال السريع بالإنترنت عبر شبكة الجيل الرابع LTE ومعالج ثماني النوى يضمن التعامل مع الصور والألعاب والأفلام بشكل سلس، إلى جانب شاشة بقياس 5.2 إنش بتقنية عرض عالية الوضوح HD.

أما صور السيلفي فهي أكثر دقة وإشراقا حتى في ظروف الإضاءة المختلفة عبر الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل والمزودة بضوء فلاش، في حين يمكن التقاط صور منقحة وخالية من العيوب مع تطبيق Face Beauty وFace Show لتحويل الصور إلى مقاطع فيديو مخصصة.