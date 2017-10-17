أعلنت شركة زين عن مشاركتها في الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر الكويت للنفط والغاز KOGS. وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن حفل الافتتاح شهد حضور العديد من الشخصيات الرفيعة المستوى.

وبينت «زين» أن مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة من هذا المؤتمر تؤكد حرصها على المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة المحلية والإقليمية التي تصب في مصلحة الشأن المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني، وخاصة كونها إحدى كبرى الشركات الوطنية في القطاع الخاص الكويتي.

وأضافت الشركة أنها انتهزت فرصة وجودها في المعرض لتوفير الإنترنت عالي السرعة لتغطية جميع مرافق المعرض، والذي يستفيد منه أكثر من 5 آلاف زائر ومنظم على مدار 3 أيام، خاصة أن عمليات نقل البيانات واستخدامات شبكة الانترنت المختلفة التي سيكون رواد المعرض بالحاجة لها تعتمد على خدمة الاتصالات فائقة السرعة، وارتأت «زين» أن تقدمها مجانا وبكفاءة عالية على مدار فترة تنظيم المعرض.

وأشارت «زين» إلى أنها خصصت جناحا خاصا لتقديم خدمات وحلول «زين أعمال» لعملاء الهيئات والشركات من الجهات المشاركة في المعرض، والتي تتضمن خدمة M2M (آلة إلى آلة) التي توفر حلول إرسال واستقبال البيانات وإدارة النظم المركزية.

وتوفر مجموعة من الابتكارات الجديدة لقطاع النفط والغاز على وجه الخصوص، وذلك لمراقبة ومتابعة وتشخيص أداء وسلامة أصول النفط والغاز من خلال أجهزة الاستشعار المتصلة بشبكة الكهرباء، والتي تقدم تقارير فورية تساهم في منع حدوث أي انقطاع في التيار الكهربائي، ما يزيد من قدرة تحمل الشبكة ويخفض تكاليف العمل.

وأضافت الشركة أنها تقدم أيضا خدمة Zain Cloud DR للحفاظ على المعلومات والبيانات أثناء الأزمات والكوارث غير المتوقعة، وخدمة «لاسلكي» للتواصل اللاسلكي الآمن (Push-to-talk services PTT) التي تتوافق مع شبكة الجيل الرابع وبسرعة فائقة تغطي جميع أرجاء الكويت.