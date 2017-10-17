رعت مجموعة ايكويت برعاية مؤتمر الكويت الثالث للنفط والغاز 2017 والذي يقام تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وباعتباره من أكبر الملتقيات الصناعية في الكويت، قامت ايكويت برعاية هذا المؤتمر سابقا في العامين 2013 و2015 بناء على شراكات المجموعة مع العديد من الأطراف ذات العلاقة المحلية والعالمية في المجالين التجاري والصناعي داخل وخارج الكويت.

وقال الرئيس التنفيذي لإيكويت محمد حسين: «لقد كانت بدايتنا الأولى كجهة إنتاج محلية في الكويت، وأصبحنا الآن نتمتع بحضور وانتشار عالمي كثاني أكبر منتج للإيثيلين جلايكول في العالم.

ومع كون الكويت تستضيف معظم عملياتنا الصناعية، فإن ايكويت تستمر في دورها الفعال في تنويع مصادر الدخل للكويت من خلال البتروكيماويات ودعم نمو الصناعات البلاستيكية المحلي بأكثر من 450% منذ العام 1998، وكذلك المساهمة بأكثر من 60% في قيمة الصادرات غير النفطية».

وأضاف حسين:«نأمل أن يسهم مؤتمر الكويت للنفط والغاز 2017 في دعم الجهود الهادفة إلى زيادة الإنتاج وتوفير الحلول التكنولوجية والابتكار الشامل وتطوير الموارد البشرية».