أعلن مدير ادارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في وزارة التجارة والصناعة منصور النزهان عن تنظيم ورشة عمل لمراقبي الالتزام لمحلات الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة وذلك غدا.

وقال مدير الادارة منصور النزهان، في تصريح صحافي، ان الورشة تأتي تفعيلا لرقابة الإدارة القانونية والادارية والميدانية على المؤسسات والشركات التجارية، مضيفا أن الورشة تأتي بالتعاون مع وزارة الخارجية، وذلك تطبيقا لقانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

وأكد أهمية الورشة في ضبط الرقابة على محلات المجوهرات والمعادن الثمينة، والالتزام بالقوانين المرعية، والاتفاقات التي صادقت عليها الكويت في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يحافظ على سجل الكويت ناصعا في هذا المجال.