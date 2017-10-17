أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية امس عن رعايتها لملتقى «استثمر في البحرين» المقرر إقامته تحت رعاية سمو رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية هشام الريس: «تمشيا مع المشاريع الاستثمارية الكبرى الجاري تنفيذها في البحرين، يسرنا أن نعلن من جديد دعمنا ومشاركتنا في الملتقى السنوي «استثمر في البحرين»، وذلك مع وجود استثمارات تتجاوز قيمتها 900 مليون دولار في البحرين اليوم، وتواجد مجموعة جي إف إتش يزيد على عقد من الزمان، تظل المجموعة واحدة من أكبر المستثمرين بالمملكة، من منطلق إيمانها بالفرص الهائلة التي يواصل اقتصاد البحرين توفيرها عبر مختلف القطاعات التي نخوض العديد منها، وما تتميز به المملكة من أنظمة قوية وأسس راسخة ورؤية واضحة، ونحن نتطلع إلى المشاركة في هذا الملتقى الذي يعكس كل هذه الجوانب المتميزة».

وأضاف الريس انه في إطار تنظيمها لهذا الحدث المهم، ستحظى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بدعم وتعاون من قبل كبار المساهمين مثل: غرفة التجارة والصناعة، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، مجلس التنمية الاقتصادية، مصرف البحرين المركزي، صندوق العمل (تمكين)، شركة ممتلكات القابضة، منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا العام هو الثاني عشر الذي يقام فيه هذا الملتقى السنوي بمملكة البحرين وتنظمه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وسوف يقام الملتقى في مركز البحرين الدولي للمؤتمرات والمعارض يوم 31 أكتوبر 2017، ومن المتوقع أن يجتذب المئات من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين ممن يتطلعون إلى إيجاد فرص استثمارية متميزة في مملكة البحرين.

وبصفتها واحدة من أكبر المستثمرين الرواد بمملكة البحرين، ستستفيد مجموعة جي إف إتش من هذا الملتقى بعرض مجموعة من المشاريع العقارية العملاقة ومن بينها مشروع «هاربر رو»، وهو مشروع سكني على أعلى درجة من الفخامة والرقي، حيث سيضم تشكيلة من المرافق والمتاجر ذات الأسماء العالمية المعروفة، وسيضم المشروع ما مجموعه 475 وحدة سكنية ضمن ستة مبان، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من المحلات التجارية والمرافق الأخرى التي تضاهي تلك الموجودة في أكبر المقاصد العالمية للأعمال وقضاء العطلات، كما ستقدم المجموعة عروضا ترويجية خاصة من فندق وسبا قصر العرين التابع للمجموعة.

وبالإضافة إلى القطاع العقاري، تتوافر لدى مجموعة جي إف إتش استثمارات كبرى عبر مختلف القطاعات الأخرى التي تساهم في تعزيز اقتصاد المملكة، ومن بينها الصيرفة الإسلامية والتمويل، الصناعة والتعليم وغيرها من القطاعات الأخرى.