أشار الرئيس التنفيذي في مجموعة «بيت التمويل الكويتي» مازن الناهض، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أن قيمة السندات السيادية الكويتية التي اكتتب فيها البنك تعادل 1.2 مليار دينار.

وقال الناهض في مقابلة مع «العربية» ان خطوة المركزي برفع الفائدة على معدل «الريبو» لم تؤثر بشكل كبير على البنوك الإسلامية، حيث كان تأثير الخطوة أكبر على البنوك التقليدية من ناحية هوامش الربحية، لأنه أدى إلى ارتفاع أسعار الودائع بالدينار الكويتي.

من ناحية أخرى، لفت إلى أن مستوى التعثر في القروض وصل إلى أدنى مستوى له في تاريخ البنك.

من جهة أخرى، تحدث الناهض عن توقعات المصرف لتأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع المصرفي، وأداء عمليات الإقراض خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وقال ان تطبيق الضريبة المضافة سيؤدي إلى خفض الاستهلاك أو ارتفاع التضخم، مشيرا إلى أن «بيتك» قد دخل في محادثات مع وزارة المالية لإعفاء البنوك الإسلامية من القيمة المضافة، ومطالبا بمساواة المعاملات الإسلامية في الإعفاء من القيمة المضافة.

وأكد نمو عمليات الإقراض لدى «بيت التمويل الكويتي» بنفس الوتيرة خلال الربع الثالث، لافتا إلى ارتفاع إقراض قطاع النفط والغاز وتباطؤ الإقراض للتجزئة والمستهلكين.