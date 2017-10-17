أفادت الشركة الكويتية للاستثمار بأنها تعتزم تنظيم وإقامة معرض الصناع العالمي Maker Faire للعـام الثـاني على التوالي خــلال شهر فبراير 2018 بعد أن حـقق المعرض نجـاحا منقطع النظير في دورته الأولى العام الماضي تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وبهذه المناسبة قال مدير أول العلاقات العامة والإعلام في الشركة الكويتية للاستثمار طلال الرشدان، ان المعرض ينطلق في دورته الثانية العام المقبل تحت مظلة معرض الـكويت التجاري الدولي «كـويت اكسـبو 2018» المـقرر بدء فعالياته 6 فبراير المقبل لمدة 5 أيام.

ولفت إلى أن تنظيم المعرض تحـت مظـلة «كـويت اكسـبو» يعد إضافة حقيقية تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي للبلاد من خلال نخبة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة في هذا الحدث التجاري الكبير، الأمر الذي يؤكد ريادة الشركة الكويتية للاستثمار مجتمعيا واقتصاديا للمساهمة في نماء وتطور بلادنا.