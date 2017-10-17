أعلن اتحاد شركات الاستثمار عن إطلاق العدد الأول لمجلة «المستثمر» لتكون مجلة ربع سنوية تصدر عن اتحاد شركات الاستثمار، وذلك خلال أكتوبر الجاري، ويأتي هذا الإصدار انطلاقا من أهداف الاتحاد بإصدار المطبوعات الإعلامية لنشر الثقافة الاستثمارية والتجارية في المجتمع.

وفي هذا السياق، قال رئيس اتحاد شركات الاستثمار ورئيس تحرير مجلة «المستثمر» بدر السبيعي، خلال افتتاحية العدد: «قطاع الاستثمار يمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الكويت، خصوصا أنه يعتبر ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية في البلاد».

وأضاف السبيعي: «لم تكن فكرة إصدار مجلة فصلية لاتحاد شركات الاستثمار فكرة جديدة، بل راودت الاتحاد منذ فترة، غير أن بعض القرارات التي تخص الأجهزة الحكومية استغرقت وقتا ليس بالقليل، وقد استطعنا الحصول على الترخيص بإصدار المجلة التي بين أيديكم في عددها الأول والتي نأمل أن تعبر بصدق ووضوح عن نشاط الشركات الأعضاء في الاتحاد».

وستبرز المجلة أهمية قطاع الاستثمار لما تلعبه الشركات الأعضاء من دور مهم وفاعل ضمن أنشطتها المتنوعة التي تلمس الحياة اليومية للمواطن في قطاعات التعليم والصحة والخدمات، إضافة إلى دور هذه الشركات في أنشطة المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس إيجابا على جميع شرائح المجتمع.

وأوضح أن إدارة تحرير المجلة ستحرص على إبراز وترجمة أنشطة شركات الاستثمار الأعضاء في الاتحاد من خلال نشر أنشطتها المتنوعة وبياناتها المالية الفصلية والسنوية والإعلان عن أرباحها.

جدير بالذكر، أن مجلة «المستثمر» تشرف عليها لجنة الإعلام والتسويق بالاتحاد، برئاسة عضو مجلس الإدارة حمد السعد، وعضوية كل من: عضو مجلس الإدارة عثمان العيسى، وأمين عام الاتحاد أ.د.رمضان الشراح، ومدير الدعم الفني ومدير مركز دراسات الاستثمار بالوكالة فدوى درويش، وعضو خارجي من بيت الاستثمار العالمي جلوبل مصطفى زنتوت، وعضو خارجي من شركة كامكو للاستثمار دانة الجاسم.