أكدت الهيئة العامة للاستثمار أهمية تعزيز وتطوير وتنمية الكوادر والقوى العاملة لديها من خلال الاطلاع على آخر التطورات المالية والاقتصادية وتبادل الخبرات مع مؤسسات مالية عالمية عريقة.

وأكدت الهيئة في بيان صحافي أمس بمناسبة تنظيمها ندوة بعنوان «الخيارات المثلى لتقييم مخاطر السوق في ظل تقلبات الأسعار وحجم السيولة» أن هذه الندوات تهدف إلى تنمية القدرات الذاتية واكتساب مهارات جديدة للموظفين مما يؤهلهم للتعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

ونقل البيان عن الخبير الاقتصادي والمحاضر لدى الهيئة لمؤسسة روبرت ماركس قوله ان الواقع العملي مثلما يتطلب التخطيط التكاملي والاستراتيجي ينطوي على خيارات متعددة ومستوى معين من التخمين والمخاطر، مشيرا إلى ضرورة تحري المحفزات القوية التي تعتبر شرطا أساسيا للعثور على الاستثمارات المجدية.

وأكد ماركس الحاجة إلى إجراء التحليل المالي القياسي لحجم السيولة والتقييم الفني والمقارنة المنطقية لاستدامة الخيارات المختلفة والعمل على جمع المعلومات المؤثرة على السوق سواء اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية وترقب تلك الظروف المواتية لمواصلة إحراز التقدم وتحقيق الأهداف المرجوة.

واقترح بناء استراتيجية طويلة أو قصيرة الأجل وشراء الأسهم لتجنب الآثار السلبية في الأوقات السيئة وتخفيف المخاطر عن طريق التحوط ضد تقلبات السوق الطفيفة في ظل أقل المخاطر الممكنة للحد من الخسائر والحفاظ على التدفق الثابت للأرباح.