قالت مصادر إن الصين تعرض شراء ما يصل إلى 5% من أرامكو السعودية مباشرة في تحرك قد يمنح السعودية المرونة لدراسة خيارات مختلفة بخصوص خطتها لطرح أكبر شركة منتجة للنفط في العالم في سوق الأسهم.

وقالت مصادر في القطاع لـ «رويترز» إن شركتي النفط الصينيتين المملوكتين للحكومة، بتروتشاينا وسينوبك، وجهتا خطابا إلى أرامكو السعودية في الأسابيع الأخيرة للتعبير عن الاهتمام بإبرام صفقة مباشرة، وتقول المصادر إن الشركتين جزء من كونسورتيوم تديره الحكومة يضم صندوق الثروة السيادي الصيني.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال العام الماضي إن المملكة تدرس إدراج نحو 5% من أرامكو في 2018 في عملية قد تجمع 100 مليار دولار إذا تم تقييم الشركة عند نحو تريليوني دولار كما هو مأمول.