أحمد مغربي

كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» ان مؤسسة البترول الكويتية وقعت عقدا طويل الأمد مع احد المزودين العالميين، لتزويد الكويت بالغاز الطبيعي المسال اعتبارا من 2020 حتى 2035، وذلك في صفقة ضخمة لضمان إمداد الكويت بالغاز المستورد خلال فصل الصيف.

وقال المصدر إن مؤسسة البترول تتفاوض حاليا لإبرام نفس العقد مع مزودين آخرين، حيث وصلت المفاوضات الى مراحل نهائية مع اثنين من كبار المزودين العالميين.

وذكر ان الكويت مرتبطة حاليا بعقود متوسطة المدى حتى العام 2019 لاستيراد الغاز المسال، ويتم اللجوء احيانا الى الاستيراد من السوق الفوري لتغطية الطلب المتزايد من استهلاك وزارة الكهرباء والماء.