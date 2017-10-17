قال بنك الخليج، إن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية رفعت تصنيف الجدوى المالية للبنك من المرتبة (بي بي) إلى المرتبة (بي بي +) وتثبيت تصنيف البنك طويل المدى عند المرتبة (ايه+) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضاف بنك الخليج في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، انه وفقا لوكالة فيتش فإن رفع تصنيف الجدوى المالية يعكس قوة تنفيذ استراتيجية بنك الخليج والتحسن في معايير الإقراض وجودة الأصول.

وذكر أن وكالة فيتش أوضحت أن البنك يواصل الاستفادة من البيئة التشغيلية المستقرة في الكويت رغم تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد وعلى الرغم من تأثر البنك بتباطؤ النمو الاقتصادي إلا أن فيتش ترى أن خطط الإنفاق الرأسمالي الحكومية المستمرة ستؤدي إلى التخفيف جزئيا من وطأة تلك الضغوط.

وبين ان فيتش رأت ايضا ان البنك يتمتع بانتشار واسع في الكويت سواء في جانب الخدمات المصرفية الشخصية أوالخدمات المصرفية للشركات كما يمتلك شبكة عريضة من الفروع وعلامة تجارية قوية مما يعزز من قدراته على تقديم الخدمة.

وقال (الخليج) ان انه مستمر بالحصول على تصنيفات إيجابية من أكبر وكالات التصنيف العالمية اذ قامت وكالة ستاندارد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية بتعديل نظرة البنك المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية" وتثبيت تصنيف البنك طويل المدى عند المرتبة (ايه) في يونيو 2017.

واضاف ان وكالة إنفستورز سيرفس في مايو 2017 قامت بتثبيت التصنيف طويل المدى لودائع البنك عند المرتبة (ايه 3) مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

واشار الى ان وكالة كابيتال إنتليجنس قامت في مايو 2017 بثبيت تصنيف القوة المالية للبنك عند المرتبة( بي بي بي +) وتصنيف السندات المساندة عند المرتبة (بي بي بي) وكلاهما مع نظرة مستقبلية "مستقرة".