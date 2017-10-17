قال بنك الكويت الوطني إن وكالة التصنيف الائتماني العالمية (فيتش)، ثبتت تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى البعيد في بنك الكويت الوطني عند (ايه ايه-) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضاف بنك الكويت الوطني في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، أن الوكالة خفضت تصنيف الجدوى المالية من (ايه الى ايه-) في ظل إعادة تقييم للبنك أجرتها الوكالة مقارنة بنظرائه في المنطقة الذين يحتفظون بالتصنيف ذاته.

وذكر أن (فيتش) صنفت أرضية الدعم للوطني عند درجة ( ايه ايه-) أعلى درجة واحدة من التصنيف العام لأرضية الدعم في السوق المحلي للبلاد والبالغ تصنيفه (ايه+) مبينا انه على الرغم من الأثر الاقتصادي الذي خلفه انخفاض أسعار النفط إذ لا زال البنك الوطني يواصل الاستفادة من بيئة التشغيل المستقرة إلى حد ما.

وأوضح أن وكالة فيتش أشارت إلى أن تقييمها لبيئة التشغيل يأخذ بعين الاعتبار انكشاف البنك على الأسواق المتطورة مثل دول غرب أوروبا وأمريكا الشمالية وعلى الأسواق الإقليمية أيضا التي تواجه تحديات أكبر نسبيا مثل مصر والبحرين.

وبين (الوطني) أن لدى البنك سجل طويل من انخفاض نسبة القروض المتعثرة وصلت إلى حوالي 2ر1 في المئة من إجمالي القروض في نهاية النصف الأول من 2017.

وأفاد أن تحسن رأس المال الأساسي بحسب تصنيف فيتش كان متوافقا مع البنوك النظيرة في نهاية النصف الأول من 2017 نظرا إلى إطلاق البنك إصدار حقوق أولوية في عام 2016 بقيمة 137.6 مليون دينار كويتي ( نحو 454 مليون دولار أميركي) واستمراره توليد رأسمال داخلي.