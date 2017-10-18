الغانم: ترقية البورصة ستؤثر على جاذبية السوق واستقطابها للمستثمرين

نتائج البنك انعكست بصورة إيجابية على ربحية السهم



أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للأشهر الـ 9 الأولى من 2017، حيث حقق صافي ربح 36.1 مليون دينار، أي بزيادة 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، كما تمكن البنك من تحقيق صافي إيرادات من الفوائد بلغ 97.2 مليون دينار وأرباح تشغيلية بمقدار 89.7 مليون دينار، مسجلا نموا مضاعفا بنسبة 10% و11% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ظلت المصروفات مستقرة للأشهر التسعة الأولى، مقارنة بنفس الفترة من العام 2016.

وقال البنك في بيان صحافي إن إجمالي موجودات البنك شهدت نموا بنسبة 3.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، بينما ازدادت القروض والتسليفات للعملاء بواقع 3.3%. أما إجمالي حقوق المساهمين المسجل في نهاية سبتمبر 2017 فقد بلغ 591.2 مليون دينار، بينما بلغت المخصصات العامة 225 مليون دينار، أي 38% من إجمالي حقوق المساهمين.

أداء قويوتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج عمر قتيبة الغانم «يسعدنا أن نشهد هذا الأداء القوي لبنك الخليج عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2017. وقد انعكست هذه النتائج بصورة إيجابية على ربحية السهم، الذي شهد نموا بواقع 10% ليبلغ 12 فلسا للسهم مقارنة بالسنة السابقة».

وفي جانب تصنيف سوق «فاينانشيال تايمز» للأوراق المالية لبورصة الكويت بترقيتها كسوق ثانوي ناشئ، قال الغانم «أود أن أتقدم بالتهنئة إلى الكويت على هذا الإنجاز، الذي سيكون له أثر على جاذبية بورصة الكويت واستقطابها للمستثمرين الذين يستهدفون الأسواق الناشئة، الأمر الذي سيفضي ـ في نهاية المطاف ـ إلى تعزيز السيولة وتدفق الأموال الاستثمارية إلى السوق الكويتي، مضيفا «كما أود أن أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، بما في ذلك هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة».

واختتم الغانم تعليقه على نتائج البنك المالية قائلا «أود بهذه المناسبة أن أتقدم بوافر الشكر إلى جميع من ساهموا في تحقيق هذه النتائج المتميزة.

كما أتقدم بالشكر إلى عملائنا على دعمهم وولائهم المستمرين تجاه بنك الخليج. ويطيب لي أن أعبر عن تقديري للجهود الحثيثة التي بذلها أعضاء فريق الإدارة وموظفو البنك، ولما أبداه أعضاء مجلس الإدارة من التزام متواصل، كما لا يفوتني أن أشكر السادة المساهمين الكرام وبنك الكويت المركزي على دعمهم المستمر».

التصنيفات الائتمانيةإلى ذلك، يواصل بنك الخليج الحصول على تصنيفات إيجابية من أكبر وكالات التصنيف العالمية، حيث رفعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية مؤخرا تصنيف الجدوى المالية للبنك من المرتبة «bb» إلى المرتبة «bb+»، مع تثبيت تصنيفه طويل المدى عند المرتبة «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة في أكتوبر 2017.

بالإضافة إلى ذلك، قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيفات الائتمانية بتعديل النظرة المستقبلية للبنك من «مستقرة» إلى «إيجابية» في يونيو 2017، مع تثبيت التصنيف الائتماني للبنك عند المرتبة «A». وبالمثل، ثبتت وكالة «موديز إنفستورز سيرفس» في مايو 2017 تصنيف ودائع البنك على المدى الطويل عند المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

كما قامت وكالة «كابيتال إنتليجنس» في مايو 2017 بتثبيت تصنيف القوة المالية للبنك عند المرتبة «BBB+» وتصنيف السندات المساندة عند المرتبة «BBB»، وكلا التصنيفين مع نظرة مستقبلية «مستقرة».ويتوالى التقدير الذي يحظى به بنك الخليج على المستويين المحلي والدولي.

فقد منحت مجلة «إنترناشيونال فاينانس» خلال الربع الثالث من عام 2017 البنك جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الفردية في الكويت»، وجائزة «أفضل تطبيق مصرفي عبر الهاتف النقال في الكويت».

أرقام ذات دلالة

11 % نمو الأرباح التشغيلية

3.5 % ارتفاع إجمالي الموجودات

3.3 % زيادة القروض والتسليفات

591 % مليون دينار إجمالي حقوق المساهمين

10 % نمو ربحية السهم إلى 12 فلسا

أرباح بنك الخليج .. نمو مستمر