8 % تراجعاً سنوياً بحجم الإصدارات منذ بداية العام إلى 6.2 مليارات دينار

مصطفى صالح

أصدر بنك الكويت المركزي أمس سندات وتورق مقابل لتنظيم السيولة بالقطاع المصرفي بقيمة 240 مليون دينار لأجل 3 أشهر بعائد يصل الى 1.75%، وبتغطية بلغت 4 مرات حجم الاصدار، على ان يستحق سداد تلك السندات في 16 يناير 2018.

ويتزامن هذا الاصدار الجديد مع استحقاق لسندات بقيمة 240 مليون دينار، كان البنك المركزي قد اصدرها في 18 يوليو 2017، لأجل 3 أشهر وبعائد بلغ 1.75%.

وبذلك يصل اجمالي سندات بنك الكويت المركزي والتورق المقابل التي صدرت لتنظيم السيولة بالقطاع المصرفي منذ بداية العام 6.2 مليارات دينار، وهي متراجعة بنحو 540 مليون دينار وبنسبة 8% بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2016، حيث بلغت وقتذاك 6.8 مليارات دينار.

فيما يبلغ حجم السندات المستحق سدادها منذ بداية 2017 وحتى 17 أكتوبر الجاري 6.6 مليارات دينار بفارق يزيد على 400 مليون دينار، وهو ما يعني أن هذا الفارق قد تم سداده من قبل بنك الكويت المركزي وليس بسندات مماثلة.

وقد أصدر البنك المركزي ما قيمته 2.7 مليار دينار سندات لأجل 6 أشهر منذ بداية 2017 ووصل متوسط العائد عليها 1.66%، يقابلها سندات مستحق سدادها بقيمة 2.5 مليار دينار بالفترة نفسها.

فيما أصدر سندات تورق مقابل لأجل 3 أشهر منذ بداية العام بقيمة 3.5 مليارات دينار بمتوسط عائد 1.66%، يقابلها سندات مستحق سدادها بقيمة 4 مليارات دينار في الفترة نفسها.

وكانت البنوك الكويتية قد رفعت الفائدة على الودائع لأجـل بالدينار بنسب متفاوتة تراوحت بين 0.125 و0.25%، وذلك في خطوة لاحقة على تثبيت بنك الكويت المركزي سعر الخصم عند مستوى 2.75%.

جدير بالذكر، أن البنك المركزي يطرح سندات محلية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.