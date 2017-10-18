توجه حكومي لتخصيص محطات البنزين لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

كرستيدس: «عرب نت» الكويت من أسرع المواقع نمواً للتجارة الإلكترونية عبدالرحمن خالد

قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أمس ان التجارة الرقمية في البلاد شهدت ازدهارا كبيرا، حيث تخطت قيمة تعاملات شركة تقديم الخدمات المصرفية الآلية عبر الإنترنت (كي.نت) مليار دولار خلال العام الماضي.

واضاف الروضان في كلمة افتتاحية خلال مؤتمر ومعرض «عرب نت» في دورته الثانية ان نسبة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الكويت بلغت نحو 96% من اجمالي السكان حيث تعد من أعلى المعدلات عالميا.

وأوضح أن الكويت تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسبة استخدام المنصات الاجتماعية مثل «إنستغرام» و«سناب شات»، إضافة إلى أن المواقع الإلكترونية في الكويت تستقطب نسبة مشاهدة عالية، حيث تستقبل نحو 320 مليون مشاهدة شهريا بمعدل بقاء في الصفحة يتجاوز 6 دقائق وهو معدل ممتاز ويؤكد أن المستخدم الكويتي يميل للقراءة بالتفصيل عوضا عن التصفح السريع للعناوين.

وأكد الروضان أن الكويت تولي بتوجيهات سامية اهتماما كبيرا بكل المبادرات الجادة التي تستهدف على نحو خاص تطوير تنمية القطاعات الشبابية وصقل قدراتها وإمكاناتها في مختلف المجالات ولا تدخر جهدا في الرعاية والدعم والاهتمام وهو ما يمثل الهدف الأسمى الذي أنشئت من أجله وزارة الدولة لشؤون الشباب.

وأفاد بأن التعاملات الإلكترونية حظيت باهتمام حكومي بالغ، حيث أنشأت البوابة الإلكترونية الرسمية للدولة والتي تمثل مدخلا واحد للمواطنين والمقيمين والجهات الحكومية وقطاع الأعمال والزائرين للحصول على المعلومات والخدمات الحكومية إذ تحتوي البوابة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتيح للجمهور التفاعل والمشاركة في تقديم الآراء والاقتراحات والأفكار.

واكد أن الحكومة قامت بالتعاون مع مجلس الأمة على تحقيق منظومة الحكومة الإلكترونية من خلال تشريع قانون المعاملات الإلكترونية الذي تضمن كلا من قانون التجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني والدفع الإلكتروني والخصوصية وحماية البيانات.

واكد وجود توجه حكومي لتخصيص بعض محطات البنزين لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن هناك تنسيقا بين مؤسسة البترول الوطنية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإعداد الآليات المقترحة لذلك.

وذكـــــر الروضـــان أن خصخصة محطات البنزين لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوزيعها على اكبر عدد من المشروعات سينعكس إيجابا ليس فقط على الاقتصاد بل على الشباب الكويتي أيضا لتشجيعه على الانخراط بالمجالات المختلفة الأخرى غير الأنشطة التقليدية.

وأوضح أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد «تعثرا» في بداية نشاطه، الا انه تمت معالجة عدد كبير من السلبيات، حيث تم حتى الآن تمويل اكثر من 140 مشروعا مختلفا، مشددا على انه يعد «رافدا مهما وحافزا جيدا» للاقتصاد الكويتي.

وعن مؤتمر «عرب نت»، قال إن دخول التكنولوجيا بالمشـروعـــات الصغـــيرة والمتوسطة من شأنه تطوير الاقتصاد الوطني ولاسيما أن دولة مثل الكويت صغيرة جغرافيا وسكانيا تحتاج الى الأسواق الإلكترونية بشكل كبير.واكد أن هناك خطة متكاملة الأركان لميكنة خدمات وزارة التجارة والصناعة تأتي ضمن خطة الإصلاح المالي والاقتصادي الحكومية، مبينا أن «الاستثمار في هذا النوع من التكنولوجيا هو المستقبل».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمجموعة (عرب نت) عمر كرستيدس ان النظام البيئي الكويتي شهد تطورات هائلة في العام الماضي، حيث استحوذت شركة (ديليفيري.هيرو) على منصة توصيل الأغذية بعد 14 شهرا من تأسيسها.

واوضح ان (عرب نت) الكويت يعد من أسرع المواقع نموا للتجارة الإلكترونية والأسواق عند الطلب حيث يقدم أفضل الممارسات والدروس المستفادة مشيرا الى ان المؤتمر يتناول أحدث الاتجاهات في مجال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بمناقشات استراتيجية مع سبعة بنوك رائدة في الكويت.

«إنجاز الكويتية» شريك داعم لـ «عرب نت الكويت»

شاركت جمعية إنجاز الكويتية في النسخة الثانية لمؤتمر «عرب نت الكويت» بصفتها «شريكا داعما»، والذي أقيمت فعالياته يومي 17 و18 الجاري، تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان.

وتأتي مشاركة جمعية إنجاز الكويتية في المؤتمر من منطلق حرصها الدائم على التواجد في الفعاليات والمبادرات التي تهدف إلى دعم الشباب الكويتي، وتعزيز ثقافة التطوع وخدمة المجتمع من خلال شراكات فاعلة بين كل من قطاع الأعمال بمختلف مجالاته، واستقطاب المدربين والمرشدين المتطوعين من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، من أجل تحقيق مهمة انجاز المتمثلة في «تمكين الشباب لتحقيق طموحاتهم نحو اقتصاد أفضل».

ساهمت جمعية إنجاز الكويتية في تعليم ما لا يقل عن 54.336 طالبا وطالبة منذ بداية نشأتها في العام 2005.

تدريب المبادرين قبل تمويلهم

سلطت الجلسة الاولى التي حملت عنوان كيفية بناء الابتكار بنظام «الايكو سيستم» في الكويت، الضوء على ضرورة توجيه المبادرين لبناء مشاريعهم واحتضان تلك المشاريع وتهيئتها للدخول في سوق العمل.

وبهذا الصدد، شددت وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح على ضرورة تنمية الفكر الريادي عبر امور اساسية كالتشريعية والتنظيمية والتعليمية وغيرها.

واضافت: «من المهم جدا ان الرؤى والاهداف والاستراتيجيات من جميع الجهات المعنية بدعم المبادرين، ان تقاس بالطريقة الصحيحة وتكليف اشخاص بالمكان الصحيح».

واشارت الى انه برغم نجاح ومثابرة بعض الشباب المبادرين يجب ان تكون هناك بيئة توجيهية منزلية مشجعة.

وذكرت الصباح انه يجب على الحكومة ان تكون بنيتها التحتية واضحة وصريحة وشفافة، مشددة على ضرورة التركيز على حقوق الملكية والفكرية والتي تعد من الاولويات لدى الحكومة.

من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة شركة مرقاب كابيتال احمد العماني إن الحكومة لديها خطط واستراتيجيات واضحة، لافتا الى ان الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تطبيقه خاطئ بحيث يعطي الشباب قرضا ضخما قد لا يحقق نجاحا لمشروعهم، مشددا على ضرورة تغيير فكر الصندوق الوطني في دعم الشباب.

وقال العماني: «نصيحتي للمبادرين ان يستهدفوا اسواقا كبيرة بالمنطقة، اما للمستثمرين فأنصحهم بالاستثمار في الصناديق».

من ناحيته، قال مدير ادارة الشؤون المالية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي فراس العودة إن دور مؤسسات مثل الصندوق الوطني ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ووزارة الشباب لتبسيط الامور للمبادرين وليس الصرف دون نتيجة، مشددا على ضرورة وجود ابتكار تنموي مبني على اقتصاد جيد، مضيفا أنه «يجب ان يتم تمويل المبادرين بطريقة مباشرة وتشجيع شركات الاستثمار للاستثمار بريادة الاعمال».

«درسني» يدرسك «أون لاين»

قال مدير منصة «درسني» مهند معتوق ان منصة «درسني» بدأت اعمالها منذ عام في الكويت، لافتا الى انها تتوزع على جميع دول المنطقة ومتجهة نحو التوسع.

وذكر معتوق ان المنصة عبارة عن تطبيق الكتروني يوفر مدرسين لجميع التخصصات الدراسية لمساعدة الطلاب في جميع المراحل الدراسية لمناقشة دروسهم بطريقة تفاعلية مباشرة (لايف) برســوم معينة.

واوضح معتوق انه باستطاعة الطالب تحصيل الدرس خلال عملية لا تكمل الدقيقة الواحدة.

وقال ان الطلاب من الكويت يمثلون 15% من عدد الطلاب الذين يتفاعلون بالمنصة، لافتا الى ان اكبر نسبة طلاب من المملكة العربية السعودية والتي تمثل نسبة 60%، والاقل من الشرق آسيا والتي تمثل 1%.