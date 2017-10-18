سلمت مجموعة «القصور الحديثة» لإدارة وتطوير العقارات الأراضي وشركة آب تاون كويت العقارية الدفعة الثانية من مشروع شاليهات بوسبارك إيدي في مدينة أرنهم الهولندية.

وكشف رئيس مجلس الإدارة في الشركة محمد فتحي عن تسليم الدفعة الثانية لكل من المهندسين زينهم عبد السلام سلامة وأحمد جمال، لافتا إلى أنه تم تسليم الملكية الخاصة ومفاتيح الشاليهات لكل منهما.

وبين فتحي ان الشركة مستمرة بخطى ثابتة في تسليم مشاريعها بحسب الخطة الموضوعة والاتفاق المسبق مع المستثمرين والعملاء، مشيرا إلى أنها تسعى لتسليم الوحدات العقارية للمستثمرين بحسب العقود المتفق عليها، وانها ملتزمة بذلك من أجل تحقيق النجاح المستثمر بفضل الالتزام والمصدقية مع عملائها.

ولفت فتحي إلى أن «القصور» تقوم بتسليم المستثمرين وحداتهم العقارية بشكل دوري دون تأخير في المواعيد، وبحضور رئيس مجلس الإدارة ما يعطي انطباعا لدى العملاء بأن الشركة تهتم بكل التفاصيل منذ توقيع عقود الاستثمار وحتى تسليم الوحدات، وأيضا بعد التسليم والتواصل المستثمر معهم.

وأشار إلى أن الشركة ماضية بشكل ملحوظ في تحقيق مبيعات قوية بسبب تميز المشاريع التي تقوم على تسويقها، وكذلك الأسعار المناسبة التي تناسب الشرائح كافة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار العقاري الأوروبي الناجح في الأسواق الواعدة والجديدة على السوق الكويتي.

واختتم فتحي قائلا: جميع مشاريع الشركة تناسب أغلب الشرائح في المجتمع الكويتي، وان الشركة تسعى للتعاقد على مشاريع تناسب متطلبات المجتمع الكويتي.