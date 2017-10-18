في الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري، ستحتضن الكويــت قيادات نسائية متميــزة في العلوم والطب والهندسة والتكنولوجيا، من مختلف أرجاء العالم، إضافة إلى السيدات اللاتي تبوأن مراكز رفيعة في الحكومات والشركــــــات والقطاعـــــات الصناعية بفضل ما استقينه من دراسة التخصصات العلمية.

هكذا بدأ د.عدنان شهاب الدين، مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حديثه في المؤتمر الصحافي الذي أقامته المؤسسة امس في مقرها، معلنا عن قرب انعقاد مؤتمر القيادات النسائية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة الذكرى العاشرة، تحت رعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وصرح بأن المؤتمر، الذي سيكون شعاره في هذا العام «تمكين المرأة بالعلوم»، يهدف إلى تعزيز التطور الوظيفي للنساء من خلفيات متعددة في تخصصات العلوم والهندسة والتكنولوجيا، من خلال عرض قصص نجاح أشهر الشخصيات النسائية، وإبراز آثار إنجازاتهن الوظيفية وإنتاجهن العلمي.

كما يرسخ المؤتمر - من خلال ورش العمل والجلسات الحوارية - القدرات والمهارات المهنية. وتعرض محاور المؤتمر حاجة العلم إلى النساء.

كما تسعى المؤسسة من خلال المؤتمر إلى الاحتفاء بالقيادات النسائية العلمية الكويتية على وجـــه الخصــوص، والإقليميـــة والدولية عموما، تجسيدا لاستراتيجيتها في نشر الثقافة العلمية وتوسيع نطاق وعي المجتمع بمجالات العلوم، كما تركز الاستراتيجية على تحفيز وتنشيط تقدم العلم والتكنولوجيا والابتكار.

ولفت شهاب الدين الى أن إيمان المؤسسة الراسخ بضرورة الاعتراف بالإنجازات العلمية التي يحققها الأفراد، وممارسة لدورها التحفيزي في تطوير قدراتهم، دفع قيادة المؤسسة إلى تبني هذا المؤتمر الذي نصبو من خلاله لتشجيع الكويتيات على الانخراط في التخصصات العلمية والتكنولوجية والهندسية، فالعلم ينمي قدراتهن العلمية ويوسع آفاقهن المهنية.

وأشار د.شهاب الدين إلى أن المؤتمر ترأس لجنته التنظيمية د. فايزة الخرافي، عضو مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والحاصلة على جائزة الكويت للعلوم، وجائزة لوريال، وينعقد بالشراكة مع الجمعية الأميركية لتقدم العلوم AAAS، والخارجية الأميركية.

كما أضافت رئيسة اللجنة العلمية، د.أمينة فرحان، كبير مستشاري المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ورئيس قسم الفيزياء، جامعة الكويت، أن الدعوات وجهت إلى القيادات العلمية النسائية في الأوساط الأكاديميـــة، والمؤسســات البحثيـــة، والحكوميـــــة والصناعيــة، عالميا وإقليميا ومحليا، بهدف إقامة منتدى فعال يجمع بين النساء العاملات في هذه المجالات، ومنصة لبناء القدرات.

وينقسم جدول أعمال المؤتمر إلى جلسات متوازية تبرز قصص نجاح شخصيات ملهمة، ودور العلم في خدمة المجتمع، وتعرض أمثلة من تجارب متميزة لنساء في المراحل المبكرة من حياتهن العلميـــة والمهنيـــة.

ومن أبرز المشاركات هذا العام: الشيخة لبنى القاسمي، أول وزيرة إماراتية عينت وزيرة للاقتصاد والتخطيط، والتي تشغل حاليا منصب وزير الدولة للتسامح ورئيسة جامعة زايد، كذلك تشارك الأميرة سمية بنت الحسن رئيسة الجمعية الملكية للعلوم، ورئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

ويستضيف المؤتمر د.سميرة اسلام، التي لا يقتصر نجاحها في العمل على الأبحاث العلمية البحتة فقط، بل امتازت بالتفاني الكبير في تعزيز التعليم العالي للبنات الذي كان في مهده في أوائل سبعينيات القرن العشرين.

كما حرصت على المشاركة مجددا في هذه الدورة د.فنيس جودة، أستاذة متفرغة بالمركز القومى للبحوث وزيرة الدولة لشؤون البحث العلمي سابقا بمصر، والتي حصلت على العديد من الجوائز من خمسينيات القرن العشرين، وحازت جائزة الكويت عام 1986، ومؤخرا قلدها الرئيس عبدالفتاح السيسي قلادة النيل في عام 2016، أعلى وسام في جمهورية مصر العربية.

ومن بين المشاركات من المغرب العربي د.رجاء الشرقاوي المرسلي، الباحثة المغربية في الفيزياء النووية، التي فازت بجائزة لوريال- اليونسكو للمرأة في العلوم.

كما ستشارك عالمة الفلك د.شادية حبال، من المرصد الأميركي بجامعة هاواي، والتي كان لها دور رئيس في الإعداد لرحلة المسبار الشمسي لوكالة الفضاء الأميركية.

وستشارك أيضا في المؤتمر آني بلاك نائب المدير التنفيذي للوريال، والمدير العام لبرنامج لوريال-اليونسكو للنساء المتميزات في مجالات العلوم، لمنطقة الشرق الخليج العربي واليمن.