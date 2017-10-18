3.2 % نمو محفظة التمويل بالقطاع المحلي.. و7% نموها في «بيتك»

قال رئيس الرقابة المالية للمجموعة في بيت التمويل الكويتي (بيتك)، شادي زهران إن البنك انتهج منذ 2014 استراتيجية التخارج من الاستثمارات غير الأساسية التي تستهلك رأس المال، والتركيز على العمل المصرفي الأساسي وتحسين جودة الأصول، بما يصب في رافد الأرباح المستدامة، وبالتالي فإن التوقعات بنتائج وأداء «بيتك» في المستقبل ستكون أكثر وضوحا، على عكس ما كان عليه بالسابق في ظل النشاطات غير الجوهرية التي تنتج عنها أرباح غير متكررة، متوقعا بأن يواصل «بيتك» نفس وتيرة النمو في نهاية 2017.

وأضاف زهران، خلال مقابلة مع تلفزيون CNBC العربية في المقر الرئيسي للبنك، أن «بيتك» يحقق نموا مستقرا، حيث حقق عن الـ 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 صافي أرباح للمساهمين بلغ 137.9 مليون دينار بنسبة نمو 12%.

وقال إن «بيتك» انتهج سياسة تصحيح في هيكل المصاريف التشغيلية في مجموعة «بيتك»، لافتا الى أن مصروفات التشغيل استمرت في الانخفاض، حيث انخفضت بنسبة 3.5% عن نفس الفترة من العام السابق بفضل سياسة الرقابة على المصاريف وترشيد النفقات. كما انخفضت نسبة التكلفة الى الدخل الى 40.6% مقارنة بنحو 44.7% في العام السابق.

وأوضح أن اداء محفظة التمويل للمجموعة كان جيدا، حيث حققت نموا بلغت نسبته 13.4%عن نهاية العام السابق، مشيرا الى أن نمو محفظة التمويل في السوق الكويتي كان بنسبة 3.2% حسب آخر بيانات البنك المركزي الصادرة في نهاية يوليو 2017، بينما حقق «بيتك» في الكويت نموا بنسبة 7.2%.

وعن مشاركة أذرع «بيتك» الخارجية في الأرباح، اشار زهران الى أن النسبة مشابهة لما هي عليه في العام السابق وان «بيتك- تركيا» يحقق نموا جيدا رغم الأوضاع الجيوسياسية الحالية.

وعن مجموعة «عارف» الاستثمارية، قال زهران انها مصنفة تحت بند استثمارات «محتفظ بها للبيع»، مشيرا الى وجود مجموعة من المستثمرين المهتمين بشراء حصة «بيتك»، وهناك مفاوضات تجرى بين «بيتك» والأطراف المهتمة، مؤكدا أن «بيتك» سيقوم بالإفصاح لهيئة أسواق المال والجهات الرقابية والإعلان عن ذلك في حال أي مستجدات.

وأشار الى أن مجموعة «عارف» انتهت من بيع معظم أصولها في السودان، حيث بلغ إجمالي الصفقة 60 مليون دولار (ما يعادل 18.1 مليون دينار)، وأثر العملية على المجموعة غير جوهري.