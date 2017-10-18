عبدالرحمن خالد

قال مساعد المدير العام في تطبيق «كريم» الالكتروني لدول مجلس التعاون الخليجي سامي حسن ان التطبيق يخطط لتقليل التكلفة على الزبون بنسبة 20% الاسبوع المقبل، لافتا الى ان الكويت تعتبر من الاسواق التي ينمو بها الطلب بشكل كبير حيث نسبة النمو الشهرية وصلت الى 30% بعدد طلبات الزبائن للتطبيق.

وكشف عن نية التطبيق لزيادة عدد الاسطول الخاص بالسائقين.

واضاف: «ان التطبيق بدأ 2012 في دبي لافتا الى ان التطبيق توسع في باقي دول الخليج مع استهداف الوصول الى تكوين شبكة كاملة تربط بين كافة دول الخليج الست ونواجه تحديا في ذلك الصدد يتمثل في مستوى المنافسة العالية من وسائل النقل الخاصة والحكومية».

واشار: «نحاول في كريم تقديم نظام سهل للاستخدام من خلال الموبايل ونركز على المشاكل التي يعاني منها كل سوق وخاصة الازدحام المروري ومواقف السيارات كل سوق حسب طبيعته، نركز في الفترة الحالية على السوق السعودي والكويتي».

وقال حسن ان تطبيق «كريم» تم ايقافه مؤقتا في منتصف 2017 لاعادة تقييم موقف التطبيق من جديد عبر معرفة تطبيق الضرائب في البلاد من عدمه.