حصلت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» على جائزة «أفضل بنك استثماري في الكويت لعام 2017» للمرة السادسة من مجلة غلوبال فاينانس، وهي مجلة مختصة بالتمويل والاستثمار.

وتم تقديم الجوائز لـ«المركز» في حفل غلوبال فاينانس السنوي التاسع عشر لتوزيع الجوائز لأفضل بنوك في العالم، والذي عقد في 14 أكتوبر خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن العاصمة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس العمليات في «المركز» علي خليل: «نشكر غلوبال فاينانس على اختيارها «المركز» كأفضل بنك استثماري في الكويت لعام 2017، وثقتها في جودة الخدمات المالية والتمويلية التي يقدمها «المركز»، وخاصة في مجال تقديم خدمات استشارية ذات قيمة مضافة فيما يتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ وهيكلة رأس المال وبيع الأصول، بالإضافة إلى التمويل بالأسهم أو الدين».

وأضاف خليل: «إن مثل هذه الجوائز ما هي إلا دليل على الجهود الدؤوبة، والعمل المستمر، والفهم المتعمق لاحتياجات عملائنا ومتطلباتهم، بالإضافة إلى حرص فريق عمل «المركز» على تلبية هذه الاحتياجات عن طريق الخبرة المتخصصة والمرونة في التأقلم مع متغيرات السوق من أجل تحقيق أفضل قيمة لاستثماراتهم.

وتأتي هذه الجائزة كنتيجة لإتمام «المركز» عدة عمليات ناجحة العام الماضي ما بين عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة وتقديم الخدمات الاستشارية».