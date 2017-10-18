اطلق مكتب السياحة السريلانكي معرضا متنقلا في الكويت بحضور وفد رفيع المستوى من مسؤولي السياحة من سريلانكا والفنادق وأصحاب المصالح، وذلك سعيا منهم لرفع عدد السياح الكويتيين الذين يزورون الجزيرة الزمردية، واطلق المعرض الاحد الماضي بفندق جي دبليو ماريوت وجذب اكثر من 50 شركة من شركات السياحة والسفر المرموقة في الكويت.

وشارك ما مجموعه 19 من شركاء السياحة السريلانكيين ضمن فعاليات المعرض المتنقل، حرصا منهم على تعزيز خدمات الضيافة الفريدة في البلاد، فضلا عن تسليط الضوء على مناطق الجذب السياحي الفاتنة بما في ذلك، ايتالين سبينس ترافلز، واراليا جرين هيلز هوتل، واسيان ادفنتشرز، وترافيل ماناجيمنت كومباني، وبوك ترافلز، وغيرها.

وفي هذا السياق، قالت مديرة التسويق في مكتب السياحة السريلانكي مادوبهاني بيريرا ان سريلانكا تعد واحدة من الوجهات المفضلة للسياح الخليجيين، حيث نقدم تجارب مميزة ومغامرة سفر صديقة للبيئة تناسب العائلات والأفراد، وهذا بدوره يتيح للزائر الكويتي التعرف على غنى الطبيعة والمواقع التراثية والمراكز الثقافية جنبا الى جنب مع المهرجانات والمناسبات الممتدة على مدار العام.

وأشارت بيريرا ان سريلانكا تنعم بالمنتجعات الفاخرة ووجهات العافية ولديها العديد من الاسباب التي تجعل الاسر من دول مجلس التعاون الخليجي تعود اليها مرارا وتكرارا، من جانب آخر استقطبت سريلانكا 5726 سائحا كويتيا في 2016.