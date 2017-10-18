قالت مصادر مطلعة لـ «رويترز» إن أرامكو السعودية طلبت من «إف.تي.آي» للاستشارات تعليق عملها الاستشاري بشأن علاقات المستثمرين في الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط العملاقة.

وكانت أرامكو استعانت بشركة برونسويك لتقديم الاستشارات بشأن العلاقات الإعلامية واختارت إف.تي.آي للاستشارات لإدارة علاقات المستثمرين.

ولم يتضح على الفور سبب طلب أرامكو من شركة الاستشارات تعليق عملها، لكن أحد المصادر ذكر أن هذا القرار قد يوسع نطاق عمل برونسويك بحيث لا يقتصر على العلاقات الإعلامية.

وتقدم إف.تي.آي تقاريرها إلى مدير علاقات المستثمرين في أرامكو فيرجس ماكلاود، وهو مدير سابق للتخطيط الاستراتيجي لدى بي.بي.