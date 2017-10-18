منحت مجلة «غلوبل فاينانس» العالمية بنك الكويت الوطني جائزة أفضل بنك في الكويت لعام 2017، وذلك في استبيانها السنوي حول أفضل البنوك في العالم، والذي شارك فيه مئات الخبراء والمحللين وكبار المستشارين والمديرين التنفيذيين لكبرى الشركات حول العالم.

وقد تسلم مدير عام مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة في بنك الكويت الوطني جورج ريشاني الجائزة على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

وقد اختارت غلوبل فاينانس البنك الوطني كأفضل بنك في الكويت في تقريرها السنوي الخاص حول أفضل البنوك في العالم بناء على المؤشرات المالية والتوسع الجغرافي والعلاقات الاستراتيجية، بالإضافة إلى استقرار الجهاز الإداري والخطط التطويرية وابتكار المنتجات الجديدة.

وقالت غلوبل فاينانس إن «بنك الكويت الوطني يتمتع بمؤشرات مالية قوية، وقد كرس موقعه في قائمة غلوبل فاينانس لأكثر البنوك أمانا في العالم، كما انه من أكثر البنوك تقديرا في المنطقة». وأشارت إلى أن «استقرار الجهاز الإداري دليل على أسسه القوية باعتماده أفضل معايير الحوكمة».

هذا، وواصل بنك الكويت الوطني تميزه بأعلى مستويات التصنيف الائتماني ضمن جميع بنوك منطقة الشرق الأوسط، وذلك بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث: موديز، فيتش وستاندر آند بورز، بدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض الحكيمة التي يتبعها، واتباعه لمنهج منظم لإدارة الأصول، إلى جانب الخبرة والاستقرار الذي يتمتع به جهازه الإداري، بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة الثانية عشرة على التوالي، كما انه حاز جائزة أفضل بنك على مستوى الكويت من مؤسسة «ذا بانكر» و«يورومني» و«غلوبل فاينانس» في العام 2016.

التقى بكبار الشخصيات الرسمية والمصرفية العالمية

..و البنك يختتم مشاركته باجتماعات صندوق النقد

اختتم الوفد الرسمي لبنك الكويت الوطني مشاركته في الفعاليات والاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجلس محافظي البنك الدولي الذي أقيم في الفترة ما بين 9 و15 أكتوبر في الولايات المتحدة الأميركية - واشنطن.

والتقى وفد بنك الكويت الوطني الذي ضم كلا من رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني ناصر الساير، والرئيس التنفيذي للمجموعة عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة شيخة البحر بالإضافة إلى عدد من قيادات البنك، بمحافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل وذلك على هامش اجتماعات الصندوق.

كما التقى الوفد بكبار الشخصيات الرسمية والمصرفية العالمية وعلى رأسهم عدد من رؤساء البنوك العالمية ورؤساء البنوك المركزية الاوروبية والعربية إلى جانب عدد كبير من الشخصيات الاقتصادية العالمية وصناع القرار في الولايات المتحدة التي تربطهم صلات وثيقة ببنك الكويت الوطني.

وشارك الوفد في الاجتماعات السنوية التي ناقشت أبرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الصناعة المصرفية، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من القضايا الخاصة بإصلاحات القطاع المالي العالمي، لاسيما ما يؤثر منها على الأسواق الناشئة.