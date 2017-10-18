أفادت دراسة اقتصادية بأن قيمة قطاع التجارة الإلكترونية ستصل إلى 40 مليار دولار بحلول العام 2018 في الإمارات، التي تتمتع بمعدلات تعتبر من بين الأعلى عالميا في استخدام الهواتف الذكية والإنترنت، وذلك بالتزامن مع الإقبال المتنامي على التسوق الإلكتروني الذي يوفر أعلى مستويات السهولة والأسعار التنافسية.

وكشفت «إتقان»، الشركة المتخصصة بتوفير حلول تعزيز أداء التجارة الإلكترونية، أن ارتفاع مستويات الإقبال على التجارة الإلكترونية أدى إلى زيادة الطلب على حلول التسويق الإلكتروني المتطورة التي تضمن الحفاظ على نمو الأعمال باستخدام المنصات الرقمية متعددة القنوات، مشيرة إلى أن قطاع الأعمال يتجه حاليا بقوة نحو التحول إلى التسويق الرقمي في ظل تحسن أداء الشركات المنافسة في السوق وزيادة حدة المنافسة عبر الإنترنت، وفقا لما ورد على «البوابة العربية للأخبار التقنية».

وتشهد حلول التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية نموا مطردا في الإمارات نتيجة الازدهار اللافت لقطاع التسوق الإلكتروني، مؤكدا أهمية الحلول المتطورة في تمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق المستهدفة واستقطاب أكبر شريحة ممكنة من العملاء، فضلا عن زيادة مستوى الإيرادات.

وتكمن أهمية حلول التسويق الرقمي في كونها دفعة قوية باتجاه تعزيز تجربة العملاء، ما يضع الشركات أمام مسؤولية كبيرة لاختيار المزود الأمثل والحلول المناسبة التي من شأنها المساهمة في ترجمة الأهداف الموضوعة وتحقيق التطلعات الطموحة في توسيع نطاق الأعمال.