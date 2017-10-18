قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار انه لن يسمح بسيطرة أمازون على سوق التجارة الإلكترونية، وذلك بالإشارة إلى المنافسة الحادة بين منصة نون التي أطلقها بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة وشركة أمازون، حسبما أوردت صحيفة «اريبيان بزنس».

وأوضح العبار ان منصة أمازون الأميركية قامت بتخفيض الأسعار بالتزامن مع إطلاق منصة نون، متسائلا: إذا لم يتم إطلاق منصة نون هل كنا سنسمح لـ «امازون» بالتحكم في حركة التجارة بالمنطقة؟

واضاف أنه لن يسمح لـ «أمازون» باحتكار السوق والتحكم في مجتمعاتنا.

وكانت منصة نون دوت كوم للتسوق الإلكتروني قد أعلنت عن بدء عملياتها على شبكة الإنترنت في الإمارات والسعودية، وذلك منذ 30 سبتمبر 2017، وهي عبارة عن منصة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ومجموعة من المستثمرين ومنهم محمد العبار باستثمار مبدئي قدره مليار دولار وملكية 50% لصندوق الاستثمارات العامة.

وأعلنت شركة أمازون الأميركية عن استحواذها رسميا على سوق.كوم للتجارة الإلكترونية، وذلك في 28 مارس الماضي.