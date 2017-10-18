خطوة تدعم «نفط الكويت» في خفض ساعات الحفر وزيادة موثوقية وكفاءة العمليات

استخدام التقنية المبتكرة ساهم في خفض الاهتزازات الناجمة عن الحفر بنسبة 33% حققت شركة «نفط الكويت» أعلى معدل اختراق على الإطلاق في حقل شمال الكويت باستخدام مثقاب الحفر TerrAdapt التكيفي مع نظام AutoTrak eXpress الذي طورته «بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك» ويجري تطبيقه للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

ويعتبر حقل الشمال من المناطق صعبة التنقيب بفعل مستويات الاهتزاز التي تؤثر على عمليات الحفر وقد تؤدي إلى تعطيل الآليات وبالتالي توقف العمليات التشغيلية.

وساهم استخدام هذه التقنية المبتكرة في خفض الاهتزازات الناجمة عن عمليات الحفر بنسبة تتجاوز 33% مقارنة بالحلول المستخدمة سابقا، بالتزامن مع زيادة معدل الاختراق بنسبة 42% مقارنة بالمعدلات المسجلة في الحقل ذاته.

وبالإضافة إلى ذلك، تمكنت «نفط الكويت» من توفير 19 ساعة حفر في منطقة إنتاج واحدة، لتتمكن الشركة من تسليمها قبل يوم من الموعد المحدد ودون أي هدر في الوقت.

وبهذه المناسبة، قال قائد فريق الحفر IV في شركة نفط الكويت وليد الصفار: «نسعى دوما الى البحث عن تقنيات مبتكرة تمكننا من تحقيق أداء أفضل وكفاءة تشغيلية أكبر في عمليات الحفر.

وانطلاقا من مكانتها كأحد أبرز شركائنا على المدى الطويل، فإن «بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك» تدرك متطلباتنا جيدا، وقد استخدمنا معا أول مثقاب حفر ذكي في عمليات حقل الشمال ذات الطبيعة الجيولوجية الصعبة، وكانت النتائج استثنائية مع إنجاز أداء غير مسبوق على كل المستويات. وقد ساعدنا ذلك على تسريع عمليات الحقل وبدء الإنتاج قبل الموعد الزمني المحدد».

من جهته، قال صالح غلوم، كبير مهندسي الحفر في «شركة نفط الكويت»: «يمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية في أدائنا على جميع المستويات، وسنعمل على الاستفادة من هذه التقنية الذكية في تحقيق نجاحات جديدة.

ولا شك أن تعزيز الكفاءة هو من أهم مؤشرات الأداء، ونحن في «شركة نفط الكويت» حريصون على تحقيق أعلى معايير التميز في شتى المجالات، وكلنا ثقة بأن تقنية TerrAdapt ستمثل رافدا قويا لجهودنا على هذا الصعيد.

وبعد نجاح استخدام المثقاب الذكي في حقول الشمال، فإننا نتطلع قدما إلى استعماله في مناطق أخرى يعتبر التنقيب فيها عملية صعبة ولا سيما في الحقول الغربية من الدولة في الكويت».

من جانبه، قال سفيان كنون، المدير الإقليمي لدى شركة «بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك» في شمال الخليج وتركيا: «منذ توريد أول آلة توربينية لدعم قطاع النفط والغاز في الكويت قبل نحو 40 عاما، كنا شريكا ملتزما بتطوير تقنيات مبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

ويعتبر مثقاب حفر TerrAdapt الجديد من الابتكارات الرائدة التي ستساهم في إرساء معايير جديدة في القطاع، ومع إطلاقه لأول مرة إقليميا في الكويت فإننا نؤكد تركيزنا على تطوير تقنيات مبتكرة ذكية تساعد على تحقيق مستويات أفضل من الموثوقية والأداء.

كما يشكل هذا المثقاب مثالا على التكنولوجيا العالمية التي يديرها فريق عمل محلي ملتزم لتحقيق نتائج استثنائية».

ويمتاز مثقاب الحفر TerrAdapt التكيفي مع نظام AutoTrak eXpress الدوار القابل للتوجيه بقدرته على التكيف تلقائيا مع الأوضاع الناشئة أسفل الآبار لتمكين المستخدمين من الحفر بطريقة أسهل وأسرع وتمديد فترة حياة المعدات. كما يتيح هذا المثقاب كفاءة أكبر في عملية الحفر من خلال خفض الحمل الزائد على الأجزاء القاطعة، بالإضافة إلى الأداء الدقيق والثابت الذي يؤدي الى تحسين سرعة الحفر مع خفض التكلفة.