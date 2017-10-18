قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أمس إن نسبة التزام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) بتعهداتها لخفض إنتاج النفط تبلغ نحو 86%.

وقال بيرول على هامش منتدى عالمي في سيئول «التزامهم يبلغ نحو 86%، أعلى مما كان في السابق.. والأمر يرجع إليهم فيما إذا كانوا سيستمرون في هذه الخطة في نوفمبر أم لا، حيث إذا فعلوا ذلك، فقد نرى خلال العام القادم، استعادة الأسواق لتوازنها، في الوقت الذي ما زلنا نرى فيه كمية كبيرة من المخزون في الأسواق تزيد عن المعدلات المتوسطة التاريخية».

وقال بيرول ردا على سؤال حول الصراع في العراق بين الحكومة والأكراد وقرار الولايات المتحدة بعدم التصديق على اتفاقها النووي مع إيران إنه من السابق لأوانه تقييم أثر تلك المخاطر الجيوسياسية على أسواق النفط.

وقال بيرول «من المبكر للغاية أن نقول كيف ستستمر تلك التطورات الجيوسياسية وأن نحدد مدى أثرها على أسعار النفط».

وأضاف: «تلك المسائل تذكرنا بأن النفط والأوضاع الجيوسياسية مترابطان جدا وسيظلان كذلك، لذا يظل أمن النفط أمرا حيويا لجميع الدول».