أظهرت بيانات حكومية صينية أمس ان صادرات النفط الخام الكويتي للصين ارتفعت في سبتمبر الماضي 11.9% مقارنة بالعام الماضي لتصل الى 37.01 مليون طن اي 9.05 ملايين برميل يوميا.

وذكرت البيانات الصادرة عن الادارة العامة للجمارك الصينية ان واردات الصين من النفط نمت في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 12.6% على اساس يومي مقارنة بشهر اغسطس لتصل الى 8.04 ملايين برميل يوميا.

واضافت ان واردات ثاني اكبر مستهلك للنفط الخام في الفترة من يناير الى سبتمبر من العام الحالي ارتفعت 12.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016 لتبلغ 8.54 ملايين برميل يوميا.

وكانت الصين بدأت في عام 2015 عملية اصلاح في قطاع الطاقة سمحت بموجبها للمصافي المحلية المستقلة المعروفة بمصافي ابريق الشاي باستيراد النفط الخام.

وتتميز المصافي المحلية المستقلة بطاقة انتاجية صغيرة نسبيا تتراوح بين 20 ألف برميل يوميا و100 ألف برميل يوميا.