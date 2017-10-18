تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس تحت ضغط ارتفاع الدولار، لكن المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية حدت من الخسائر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1289.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما انخفض المعدن في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.9% إلى 1291.70 دولارا للأوقية.

وارتفع الدولار أمام نظرائه، بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تقرير عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفضل أن يكون الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي ممن يميلون لتشديد السياسة النقدية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.6% إلى 17.08 دولارا للأوقية.

واستقر البلاتين دون تغيير يذكر عند 928.60 دولارا للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 975.50 دولارا للأوقية بعدما سجل أعلى مستوياته منذ فبراير 2001 في الجلسة السابقة.