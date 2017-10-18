ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 49 سنتا ليبلغ 54.61 دولارا بزيادة 0.9%، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية، تماسكت أسعار النفط خلال تعاملات أمس لتحتفظ بمكاسب حققتها في الوقت الذي يهدد فيه الصراع بين القوات العراقية والكردية الإمدادات من شمال العراق في حين يتزايد التوتر السياسي بين الولايات المتحدة وإيران، حسب «رويترز».

وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت 5 سنتات إلى 57.87 دولارا للبرميل مرتفعا بواقع الثلث تقريبا عن مستوياته في منتصف العام. ولم يسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تغيرا يذكر ليستقر عند 51.78 دولارا للبرميل.