استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء، إلى مستوى 0.302 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 0.355 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى 0.398 دينار كما انخفض الفرنك السويسري الى مستوى 0.308 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وواصل الدولار الأميركي مكاسبه إلى أعلى مستوى له في أسبوع ونصف مقابل نظرائه الرئيسيين الآخرين خلال تداولات امس الثلاثاء في الولايات المتحدة وذلك بعد صدور بيانات أميركية إيجابية حول القطاع الصناعي في الولايات المتحدة والتي جاءت مرتفعة ومتماشية مع التوقعات الشهر الماضي.