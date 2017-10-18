قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الأربعاء، إن أسواق النفط العالمية تتجه صوب التوازن مع تراجع مخزونات الخام العالمية.

وقال المزروعي لصحيفة الخليج، "هذا العام وصلنا إلى سعر مقارب ل 59 دولارا، ونتوقع أن يتم الاتزان في عام 2018".

وعبر عن تفاؤله بأنه سيكون هناك إجماع بين المنتجين من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومن خارجها خلال اجتماع في نوفمبر تشرين الثاني لإعادة التوازن إلى السوق في عام 2018.

وقال "سكرتارية المنظمة سوف تقدم عدة خيارات للاجتماع الوزاري ليتم تقييمها في إطار تحقيق التوازن".

وأضاف "سوق النفط كبير، ويخضع للكثير من المؤثرات، ولا يمكن لأحد التنبؤ بالأسعار".

كان الأمين العام لأوبك محمد باركيندو قال يوم الأحد، إن المنظمة ومنتجين آخرين قد يكونون بحاجة لاتخاذ "بعض الإجراءات الاستثنائية" العام القادم لإعادة التوازن إلى سوق النفط.