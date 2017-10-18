قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال اليوم الأربعاء، إن من المرجح أن تمدد أوبك وكبار منتجي النفط خارجها اتفاق خفض الإنتاج في الوقت الذي تتفق فيه روسيا والسعودية على ضرورة دعم السوق.

وقال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لتوتال للصحافيين على هامش مؤتمر للنفط والمال، "تبنت السعودية وروسيا هذه الاستراتيجية بالفعل لدعم السوق".

وذكر أن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لموسكو في الآونة الأخيرة تمثل "مؤشرا واضحا على اهتمام البلدين بدعم السوق... لن يفاجئني التمديد".

كانت أوبك وعدد من منتجي النفط خارجها اتفقوا أواخر العام الماضي على خفض الإنتاج ستة أشهر اعتبارا من يناير كانون الثاني في مسعى لتصريف تخمة المعروض العالمي، ثم جرى تمديد الاتفاق حتى مارس آذار 2018.