

أعلنت السفارة الأمريكية في الكويت اليوم اطلاق فعاليات مهرجان (اكتشف امريكا 2017) في دورته الخامسة على التوالي في الفترة بين 21 و30 اكتوبر الجاري.

وقال المسؤول التجاري الاول في السفارة جيف هاميلتون في مؤتمر صحفي ان حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين يدل على عمق العلاقات الثنائية اذ بلغ حجم التبادل التجاري للسلع بين البلدين في 2016 نحو ستة مليارات دولار مناصفة بين الجهتين متوقعا ان يبلغ ثمانية مليارات دولار خلال 2017.

واضاف ان 95 في المئة من صادرات الكويت إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل في منتجات قائمة على البترول و40 في المئة من الواردات الأمريكية كانت فى قطاع النقل وذلك مع إتمام بيع 10 طائرات بوينغ (777) إلى الخطوط الجوية الكويتية مؤخرا ما سيوصل صادرات الولايات المتحدة إلى الكويت في 2017 إلى اعلى مستوى على الإطلاق.

وقال ان الكويت تعد مستثمرا رئيسيا في الولايات المتحدة مؤكدا الاستمرار في العمل مع الهيئة العامة للاستثمار وشركات الاستثمار الكويتية من القطاع الخاص للتعريف بالولايات المتحدة كسوق استثماري موثوق ومدر للأرباح.

وذكر ان غرفة التجارة الأمريكية استضافت منتدى (أمريكي-كويتي اقتصادي) ناجح مؤخرا ضم مجموعة من القادة العاملين في قطاعي الصناعة والاستثمار وحضره عشرات الشركات الأمريكية.

واضاف انه تم خلال المنتدى تأكيد أهمية الاستثمار المتبادل حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج (اختر أمريكا) التابع لوزارة التجارة الأمريكية والهيئة العامة للاستثمار الاجنبي المباشر الكويتية بغية تعزيز الاستثمار المشترك.

ولفت إلى وجود مئات من الشركات الأمريكية التي تنخرط في سوق الأعمال الكويتي وتعمل في عدة قطاعات تشمل النفط والغاز والدفاع والهندسة المعمارية والقطاع الطبي والسيارات وغيرها من القطاعات.

واشار الى استفادة العديد من الشركات الأمريكية من قانون الاستثمار المباشر الصادر مؤخرا في دولة الكويت ما شجعها على فتح عدة فروع لها.

وراى ان من الضروري توفير مستوى ملائم لحماية حقوق الملكية الفكرية كونه ذا أهمية لمن يرغب بممارسة الأعمال التجارية في الكويت مشيرا الى ان الاستثمارات الكويتية في قطاع العقارات التجارية الامريكي ارتفعت بنسبة 45 في المئة خلال العام الماضي.

وقال ان استثمارات الهيئة العامة للاستثمار الكويتية ازدادت في الولايات المتحدة نحو 20 ضعفا خلال العقدين الماضيين منها استثمارات مليارية في شركات التكنولوجيا الناشئة مما يدعم نمو قطاع التكنولوجيا الأمريكية والشركات الصغيرة التي تشهد نموا سريعا.

ولفت الى ان حجم استثمارات الصندوق السيادي الكويتي في الولايات المتحدة يقارب 300 مليار دولار متنوعة ما بين استثمارات في الأسهم والسندات خصوصا سندات الخزانة إضافة إلى قطاع العقارات.

واضاف هاملتون ان زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الأخيرة إلى الولايات المتحدة كانت إيجابية جدا وتم خلالها تسليط الضوء على العلاقة المتينة بين البلدين.

وذكر ان اجتماعات الحوار الاستراتيجي السنوية والاجتماعات الدورية بين مجموعات العمل المنبثقة عن الحوار الاستراتيجي على مدار السنة تشكل وسيلة ممتازة لتطبيق الاتفاقيات وحل القضايا بشكل سريع متوقعا أن تستمر العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بالنمو والازدهار في السنوات المقبلة.

من جانبها قالت الملحقة الاعلامية في السفارة الامريكية هيذر وارد ان هناك 15566 طالبا كويتيا منتظما ومقيدا في نظام الدراسة الامريكي حسب الإحصاءات لعام 2016 في حين بلغ عدد الكويتيين الذين زاروا الولايات المتحدة العام الماضي نحو 87 ألفا وتم إصدار 31 الف تأشيرة سفر أمريكية للكويتيين خلاله.

يذكر ان جدول اعمال فعاليات مهرجان (اكتشف امريكا) يتضمن سباقا للجري يوم السبت المقبل ضمن برنامج (الصحة والرياضة) ومعرضا عن التعليم إضافة إلى معارض عن المطبخ الامريكي ومهرجانات للمنتجات الامريكية.