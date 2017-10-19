المؤتمر جمع نخبة من المحاضرين لإلقاء المحاضرات في مجال الرعاية الصحية





خلال مؤتمر «قيادة منظمات الرعاية الصحية الأول» والذي عقد في فندق هيلتون المنقف يوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر الجاري بنسخته الأولى برعاية كريمة من وزير الصحة د.جمال الحربي، تم تكريم بنك وربة من قبل وكيل وزارة الصحة بالإنابة د.محمد الخشتي وذلك نظرا لجهوده في دعم القطاع الصحي في الكويت من خلال رعايته للعديد من الانشطة المختصة بهذا القطاع.



ونظم المؤتمر من قبل أكاديمية العلوم الحياتية والتي عملت على جمع نخبة من المحاضرين العالميين والمختصين في علوم القيادة لالقاء المحاضرات في مجال الرعاية الصحية الأولية وإعطاء الفرصة لطرح وتبادل الأفكار والاستراتيجيات ونقل التجارب والخبرات لأفضل الممارسات المهنية الحديثة لهذا القطاع الحيوي .



وقد حضر المؤتمر كبار المسؤولين ومديرو المؤسسات والهيئات المحلية والعالمية المرموقة والمختصة في قطاع الرعاية الصحية.



من جانبه، عبر أيمن سالم المطيري مدير أول الاتصال المؤسسي لمجموعة التخطيط الاستراتيجي في بنك وربة، عن سعادته برعاية هذا المؤتمر الأول في الكويت «قيادة منظمات الرعاية الصحية الأول»، مشيرا الى أن تطور أنظمة التعليم والصحة يعتبر من أهم عناصر ومؤشرات تقدم الدول، كما ركز على أهمية العناية بتطور القطاع الطبي في الكويت على الأخص بغية تلبية الاحتياجات الصحية للأفراد لا سيما لكونه يمثل واحدا من أكبر القطاعات وأهمها وأكثرها نموا على مستوى العالم وأن بنك وربة لن يتوانى في المشاركة في هذه مثل الفعاليات المهمة والتي تعكس اهتمامه بهذا القطاع والعاملين به.