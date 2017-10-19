أعلنت شركة «تولف افنتس» بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، عن تدشين مؤتمر ومعرض الكويت للتكنولوجيا المالية (فينتك)، خلال 25 و26 اكتوبر الجاري بفندق جي دبليو ماريوت، بمشاركة ورعاية «ماي فاتورة» لحلول الدفع.

وقال رئيس مجلس الادارة في شركة «ماي فاتورة» عبدالله الدبوس إن الشركة تحرص على المشاركة في مثل هذه الفعاليات الهادفة لإبراز دور الشركة في حلول الدفع الالكتروني المتنوعة وتعريف مستخدميها بمدى سهولة هذه الخدمة ودرجة الامان العالية فيها والبعد عن المخاطر.



واضاف الدبوس في بيان صحافي ان المدفوعات الالكترونية بدأت لأغراض التجارة الالكترونية والمدفوعات مقابل السلع والخدمات باستعمال أجهزة الهاتف الجوال، والآن هي في توسع وهي اكثر انتشارا في الدول المتقدمة التي تتمتع ببنية تحتية متطورة في الشبكة الالكترونية.

واوضح الدبوس ان المؤتمر له أهمية كبرى نظرا لكونه يتطرق إلى مواضيع وقضايا بالغة الأهمية على المستوى الاقليمي والدولي كأنظمة المدفوعات الدولية وحلول المدفوعات عبر الهاتف النقال والعملة الرقمية ونظام التسوية الآنية الإجمالية لتسوية المدفوعات الدولية وأبعادها القانونية.