وتار: حملات «البابطين» المحلية رفعت مستوى الوعي بأهمية الدوري





حصدت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الوحيد المعتمد لمركبات نيسان في الكويت، جائزة تقديرية من قبل شركة «نيسان الخليج»، تكريما لشراكتها المحلية مع «نيسان» الراعي الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتعكس هذه الجائزة حرص «البابطين» علــى ترسيــخ شراكاتها الاستراتيجـية والتزامهـــا بتحقيق إنجازات تعود بالفائدة على عملائها.

وتعد بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، المنافسة الأكثر شعبية في العالم، ويتابعها الملايين من المشجعين في الشرق الأوسط، كما يثير هذا الدوري العالمي اهتمام مشجعـــي كــرة القدم في جميع أنحاء العالم، بينما تسعى «نيسان» باستمرار إلى تجاوز توقعات عملائها الأفراد من خلال إطلاق سياراتها الحديثة بتصاميم مبتكرة وأنيقة.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم شريكا استراتيجيا مثاليا لخلق لحظات لا تنسى من الإثارة للمشجعين في جميع أنحاء العالم، ووقعت «نيسان موتور المحدودة»، عقد شراكة لرعاية دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2014/ 2015 حتى موسم 2017/ 2018.

وعلى مدى المواسم الثلاثة الماضية، استثمرت «نيسان الكويت» هذه الشراكة بشكل كبير، حيث وفرت لمشجعيها وعشاق كرة القدم تجارب لا تنسى لعيش أجواء كرة القدم مباشرة في أوروبا من خلال مشاهدة المباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا في برلين 2015، وميلانو 2016، وكارديف 2017.

كما أتاحت صفحات «نيسان البابطين» على مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعيها فرصة للفوز برحلات مدفوعة التكاليف بالكامل إلى المباراة الأكثر شهرة في كل موسم، وهي المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا، وذلك من خلال السحوبات والمسابقات التفاعلية عبر الإنترنت مثل توقع عدد الكرات التي وضعت في كرات «نيسان»، والبحث عن الكنز أو تحميل شريط فيديو لمهارات كرة القدم على وسائل الإعلام الاجتماعية، إضافة إلى تحويل مدخل معرض «نيسان» في الري إلى ملعب لكرة القدم، وإقامة زاوية رياضية، وإقامة «البابطين» مجسما لاستحضار أجواء ملاعب دوري أبطال أوروبا إلى الكويت.

وتماشيا مع توجهات «نيسان» العالمية، فإن «البابطين» تعد شريكا من خلال دعم العديد من الفعاليات المحلية للأكاديمية بما في ذلك أكاديمية «ultimate soccer» لكرة القدم، وتهدف من خلال هذه الشراكة إلى دعم وتشجيع الشباب في الكويت للمشاركة في الدوري الإقليمي.

وخلال حفل تسليم الجائزة، أكد ناصر الوتار الرئيس والرئيس التنفيذي لنيسان الخليج أن شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين كانت دائما رائدة ومثالا يحتذى في دمج الرعايات على مستوى المنطقة ودعم الشباب في الكويت، وذلك من خلال التعاون مع «كيدزانيا» و«ريد بول» وأكاديمية «ultimate soccer» لكرة القدم.

وأضاف وتار: «أن رعاية دوري أبطال أوروبا، تشكل واحدة من أعظم رعايات «نيسان» على الصعيد العالمي، مبينا أن حملات «البابطين» المتواصلة رفعت مستوى الوعي بأهمية دوري أبطال أوروبا في الكويت وقدمت للعملاء تجارب مميزة وغير مسبوقة».

وبدأت مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2017/ 2018 في 12 سبتمبر 2017، ويمكن للجمهور أن يترقب قيام «البابطين» أيضا بأنشطة وحملات مثيرة خلال هذا الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا.