المسابقة تهدف إلى تشجيع الشباب على التعليم التقني واكتساب المهارات المهنية





انطلاقا من سعيها الدائم وراء التميز، تقدم سيارات مرسيدس- بنز الشرق الأوسط دعمها الأكبر لمسابقة المهارات العالمية أبوظبي 2017 بصفتها راعيا رسميا، وهي أول مسابقة عالمية للمهارات على الإطلاق تقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتهدف المسابقة إلى توعية وتشجيع الشباب على التعليم التقني واكتساب المهارات المهنية من أجل تعزيز التطور الاجتماعي والاقتصادي، والمساهمة في جهود التنمية المستدامة ضمن منظومة العالم الذي تسوده العولمة.

ويشارك في مسابقة المهارات العالمية قرابة 1300 متنافس من 60 دولة ومنطقة من الأعضاء، والذين يتنافسون في 51 مهارة متنوعة تشمل ست فئات مثل تقنيات الإنشاءات والبناء، والفنون الإبداعية والأزياء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقنيـــــات التصنيــع والهندســـة، والخدمـــــات الاجتماعية والشخصيــة، والنقل واللوجيستيات.

وتبــــادر سيــــارات مرسيدس- بنز الشرق الأوسط برعاية فئة «طلاء السيارات»، لتضع أمام المشاركين تحديا لاستعادة لون الطلاء الأصلي لسيارة تالفة، من خلال مطابقة الألوان والتدرجات والتراكيب تماما، وذلك بطريقة آمنة تراعي البيئة.

ويقول تيلو غروسمان، مدير خدمات ما بعد البيع، سيارات مرسيدس- بنز الشرق الأوسط: تشكل مسابقة المهارات العالمية منصة رئيسية لتسليط الضوء على أهمية المهارات المهنية والتعليم التقني بالنسبة إلى الشباب في شتى أنحاء العالم، وأيضا في المنطقة. إن الفنيين البارعين والمهندسين المحترفين هم بمنزلة العمود الفقري لمرسيدس- بنز، حيث أنهم يعيشون ويتنفسون فلسفتنا الفريدة «الأفضل ولا شيء سواه». ومن خلال دعم هذا الحدث، نطمح الى إلهام جيل المستقبل.

ويمكن للزوار خلال الحدث اختبار جوانب الإثارة والتشويق في قيادة سيارات AMG مع جهاز مرسيدس-AMG لمحاكاة القيادة، بالإضافة إلى الاطلاع عن كثب على الطراز الأحدث مرسيدس- بنز GLA 250 4MATIC، أول سيارة دفع رباعي صغيرة الحجم من مرسيدس- بنز، وكذلك محرك مرسيدس- بنز SLS AMG. وسيتم تنظيم نشاطات مرتكزة على المهارات، بحيث تضع المشاركين تحت الاختبار مع تقييمات لردود الأفعال والدقة، وكذلك جلسات تعريفية حول فحوصات ضغط الإطارات.