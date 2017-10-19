الرميح: «التجاري» يسعى دوماً إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائه





في إطار مبادراته الرامية إلى تطوير وتحسين خدماته المصرفية، قام البنك التجاري الكويتي بتوفير مجموعة من المزايا الجديدة على الخدمات المميزة الحالية بخدمة المساعد الشخصي لحاملي البطاقات الائتمانية المميزة من فيزا وماستركارد، وذلك بالشراكة مع شركة الخدمات العامة المشهورة والمتخصصة في تقديم خدمة المساعد الشخصي «يمناك» بالكويت.



وفي هذا السياق، صرحت سحر الرميح مدير عام قطاع الائتمان التجاري ومدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالوكالة: يحرص البنك التجاري على وقت عملائه أصحاب البطاقات الائتمانية المميزة لتلبية احتياجاتهم بشكل متكامل وفوري، ومن هذا المنطلق قام البنك بإضافة عدد من الخدمات المميزة على خدمة المساعد الشخصي لتأكيد التواصل مع هذه الشريحة من العملاء ومساعدتهم في إنجاز بعض الخدمات المهمة لهم والتي قد تستغرق منهم وقتا طويلا.



وأكدت الرميح أن البنك التجاري يسعى دوما إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائه من خلال الخدمات الملحقة بالبطاقات الائتمانية الصادرة عن البنك، حيث توفر بطاقات التجاري العديد من المزايا والخدمات المتميزة مثل إمكانية الدخول إلى أكثر من 600 قاعة من قاعات رجال الأعمال بالمطارات المختلفة وخدمة التأمين المجاني خلال السفر وكذلك خدمة المساعد الشخصي.



وتعتبر خدمة المساعد الشخصي من الخدمات الفريدة التي تهدف إلى تيسير اتصال العملاء بممثلي خدمات متخصصين لضمان تلبية كل احتياجاتهم، حيث يتوافر للعملاء فرصة للاختيار من بين مجموعة كبيرة من الخدمات المقدمة مثل خدمة الحجوزات (الفنادق، تذاكر الطيران، والمطاعم) وإنجاز المعاملات الحكومية وتوصيل الزهور والهدايا وخدمة تأجير السيارات وخدمة تنظيم الفعاليات وخدمة الطرق وأيضا خدمة التوصيل من وإلى المطار، حيث تم تخفيض الوقت المطلوب لطلب خدمة المطار إلى 48 ساعة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي توفر وقت وجهد العميل.



ويستطيع العميل التواصل عبر الرقم 22252230 المخصص لعملاء البنك التجاري لتتم تلبية طلباتهم من قبل خدمة «يمناك».



يقدم البنك التجاري هذه الخدمة مجانا الى عملائه حاملي بطاقات ماستركارد وورلد، فيزا انفنيت، فيزا وماستركارد بلاتينيوم والماستركارد تيتانيوم.