عروض حصرية على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر واللوازم المنزلية والألعاب





احتفالا بمرور عشر سنوات على افتتاح أحد أكبر معارضها الواقع في مجمع الأفنيوز، تطلق X-سايت من إلكترونيات الغانم، أكبر شبكة معارض للإلكترونيات في الكويت، حملة عروض حصرية وغير مسبوقة ابتداء من اليوم حتى 28 اكتوبر، وذلك ترسيخا لسجل نجاحها وريادتها في السوق المحلي الذي يعد نتيجة الجهود المتواصلة التي يضعها فريق العمل المحترف في تقديم خدمات راقية ترضي شرائح المجتمع الكويتي كافة.

وتمتد حملة العروض على مدى 10 أيام، تشمل أسعارا لن تتكرر على تشكيلة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وكاميرات التصوير وأجهزة الألعاب والتلفزيونات واللوازم المنزلية وطباخات الغاز والغسالات والنشافات وأجهزة التكييف وغيرها.

وتتضمن أيضا هذه الحملة نشاطات تفاعلية عديدة داخل المعرض ومسابقات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث سيحصل الفائزون على جوائز قيمة طوال فترة الحملة. وكانت X-سايت قد افتتحت معرضها في مجمع الأفنيوز في أكتوبر2007، وهي اليوم تمتلك عشرين معرضا منتشرا في جميع أنحاء الكويت لخدمة جميع الزبائن، في حين توفر كذلك متعة وراحة التسوق من المنزل عبر تحميل تطبيق X-سايت المجاني أو الموقع الرسمي.